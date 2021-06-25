Трудоустройство подростков на лето

Родители или опекуны могут помочь подросткам избежать всего этого, посоветовав им выбрать работу, помочь оформить договор, справки и другие необходимые формальности. Итак, что важнее всего запомнить?

Тем не менее взрослым часто трудно помочь подростку устроиться на работу, а некоторые из них даже не берутся за этот «проект» из-за недостатка информации, поскольку все может показаться слишком запутанным и сложным. Однако, если сосредоточить внимание лишь на нескольких важных аспектах, подросткам будет намного легче найти работу летом.

С какого возраста можно работать

Согласно Трудовому кодексу страны, дети могут начать работать с 14 лет. Правда, на их работу распространяются определенные условия и льготы. Например, молодые люди могут выполнять только легкую работу, не могут работать в ночную смену или сверхурочно, нести дежурство или уезжать в командировки. Они могут работать только 6 часов в сутки и 30 часов в неделю, если работают не менее недели вне учебного года.

Очень важно помнить, что работа подростка должна быть оформлена в трудовом договоре. Только так можно получить все необходимые социальные гарантии, придерживаться соблюдения закона в правильности работы подростка и выплаты ему оговоренной заработной платы. В случае невыполнения работодателем данного соглашения есть основания для защиты нарушенных прав работника в Комиссии по трудовым спорам.

По правде говоря, работать могут дети и моложе 14 лет, но ответственность за них несут родители или опекуны. Молодые люди этого возраста имеют право совершать небольшие домашние операции и получать за это финансовое вознаграждение.

Допустим, соседи едут в отпуск и просят 12-летнего ребенка скосить траву — сначала это должны одобрить родители, а потом сам ребенок. После возвращения соседи выплачивают согласованную плату за работу родителям, которые вместе с ребенком могут решить, как использовать деньги – отложить их или потратить на товары и услуги. Другими словами, средства зарабатываются по инициативе ребенка и принадлежат ему, но при таких сделках необходимо посредничество родителей.

Какую работу могут выполнять дети

Дети в возрасте от 14 до 16 лет могут работать только на легких работах, которые не наносят вреда их безопасности, здоровью или развитию. Например, поливать огороды соседей, косить траву, собирать овощи. Также подростки могут работать в сфере культуры, искусства, спорта, рекламы, услуг, торговли, гостиничном секторе и в общепите.

Согласно утвержденному правительством списку рабочих мест, определено, на каких работах молодым людям запрещено работать. Например, работы, связанные с опасностью поражения электрическим током или взрывчатыми веществами. Постановление содержит исчерпывающий перечень физических, биологических и химических факторов, вредных для здоровья и опасных для жизни, в соответствии с которыми запрещается труд молодежи.

Но все же рекомендую к выбору направления деятельности подойти творчески — совсем не обязательно проводить лето официантом или продавать квас отдыхающим. Дети также могут использовать свои таланты, способности или хобби — сниматься в рекламе, играть в театре, создавать веб-дизайн, делать украшения. Кроме того, делиться знаниями и предлагать услуги репетиторства, обучать письму или программированию, предоставлять услуги фотографа.

При выборе занятия очень важна роль родителей. Помогите своим детям придумать, какая работа будет наиболее разумной. Можно оттолкнуться от талантов и способностей ребенка и выбрать ту работу, которая поможет добиться успеха. А если вашему ребенку важно просто заработать деньги, возможно, стоит поискать наиболее прибыльную летнюю работу.

Почему работать летом полезно

Родителям рекомендуется поощрять молодежь попробовать свои силы на рынке труда и оказывать дополнительную помощь, поскольку этот опыт во многих отношениях полезен.

В первую очередь работа помогает понять, как зарабатываются деньги, сколько энергии и самоотдачи это требует. Данный опыт полезен, потому что подростки склонны более серьезно относиться к собственным заработкам, и он становится отличным инструментом для обучения планированию бюджета, расходов и экономии денег.

Родители могут посоветовать, как использовать полученные средства, но очень важно, чтобы заработанные деньги оставались у подростка и у него была возможность самому решить, как их потратить. Таким образом, молодые люди научатся правильно распоряжаться своим бюджетом и приобретут для этого необходимые навыки.

С другой стороны, работа важна не только из-за заработанных денег, она дает возможность развивать свои навыки и личные качества. Во время работы у подростков формируется понимание рынка труда — сколько ответственности и концентрации требует работа. В то же время они знакомятся с правилами общения — с клиентами, коллегами, руководителями. Наконец, как справиться с эмоциями, когда устал, лень работать или не везет.

Работа может стать прекрасной возможностью «примерить» профессию своей мечты — попробовать поработать в любимой компании или с человеком, по чьим стопам хотели бы следовать в будущем. Если нужен опыт, иногда не стоит ожидать вознаграждения — для молодежи отлично подходят волонтерство или практика.

Юстина Багданавичюте, эксперт финансового института Swedbank