В июле Литву посетит глава Frontex – МВД

Замминистра внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс в пятницу встретился с главой Frontex и с другими представителями агентства, обсудил ситуацию с незаконной миграцией на границе Литвы с Беларусью.

По сообщению министерства, Ф. Леджери отметил, что агентство окажет помощь, как в вопросах охраны границы, так и возврата нелегальных мигрантов.

«Мы обязались предоставить Литве помощь – это проявление европейской солидарности», – цитируются в сообщении МВД слова главы Frontex.

По сообщению МВД, в ближайшее время в Литву прибудут 30 сотрудников Frontex, которые будут работать с литовскими пограничниками на границе.

«Мы благодарны Frontex за быструю реакцию на просьбу Литвы о помощи. Надеемся, что общими усилиями удастся предотвратить путь нелегальной миграции через Литву», – отметил А. Абрамавичюс.

В целом в Литву в этом году из Беларуси пытались попасть 508 незаконных мигрантов.