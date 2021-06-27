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В июле Литву посетит глава Frontex – МВД

Photo by rockcohen on Foter.com

В июле Литву намерен посетить глава Европейского агентства по охране границ и береговых линий Frontex Фабрис Леджери, сообщило Министерство внутренних дел. 

Конкретная дата возможного визита в сообщении министерства не указывается. 

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Замминистра внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс в пятницу встретился с главой Frontex и с другими представителями агентства, обсудил ситуацию с незаконной миграцией на границе Литвы с Беларусью. 

По сообщению министерства, Ф. Леджери отметил, что агентство окажет помощь, как в вопросах охраны границы, так и возврата нелегальных мигрантов. 

«Мы обязались предоставить Литве помощь – это проявление европейской солидарности», – цитируются в сообщении МВД слова главы Frontex.

По сообщению МВД, в ближайшее время в Литву прибудут 30 сотрудников Frontex, которые будут работать с литовскими пограничниками  на границе.

«Мы благодарны Frontex за быструю реакцию на просьбу Литвы о помощи. Надеемся, что общими усилиями удастся предотвратить путь нелегальной миграции через Литву», – отметил А. Абрамавичюс.

В целом в Литву в этом году из Беларуси пытались попасть 508 незаконных мигрантов. 

Слева Фабрис Леджери/ Photo by Avramopoulos on Foter.com

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