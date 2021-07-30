Автохлам увезут со дворов

Фото BFL/Кястутис Ванагас

В июле в Вильнюсе со дворов увезут 35 бесхозных автомобилей. Муниципалитет призывает владельцев неэксплуатируемых авто позаботиться о них, в противном случае их увезут на платную стоянку, сообщает madeinvilnius.lt. Машины будут находиться на платной стоянке до появления хозяина или до принятия судом решения о признании их бесхозным имуществом.

Среди таких автомобилей: желтый Fiat 8071IE4 по ул. Антакальне, 124; серый Citroen EOJ382 по ул. С.Станявичяус, 76; красный Mini 39467DL по ул. С.Станявичяус, 17; черный Volvo 01RFLD по ул. Швесос, 14 в Григишкес; серый Ford JZZ970 по пр. Лайсвес, 70.

Информация литовских СМИ