Новые правила торговли электроэнергией

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В связи с тем, что правительственная комиссия утвердила новые правила торговли Литвы электроэнергией с третьими странами, литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис говорит, что после проведения их в жизнь у белорусской электроэнергии не будет никакой возможности попасть на рынок Литвы и других стран Балтии, сообщает BNS.

По его словам, новые правила торговли будут распространяться на управление физической пропускной способностью между Литвой и Беларусью, «его возвращением от системы БРЭЛЛ в наши руки»: «Будет установлена такая физическая пропускная способность, которая обеспечит выполнение «антиостровецкого» закона, чтобы белорусская электроэнергия не попадала на рынок Литвы».

Новые правила на минувшей неделе утвердила возглавляемая премьером Ингридой Шимоните правительственная комиссия по синхронизации электросетей с Западом и координированию так называемых «антиостровецких» мер.

Литовская правительственная комиссия одобрила план максимального сокращения пропускной способности электроэнергии на ЛЭП из Беларуси в Литву, подготовленный компанией Litgrid. Это означает, что до тех пор, пока не будет достигнуто новое трехстороннее соглашение Балтийских стран, Литва будет руководствоваться собственными правилами торговли электроэнергией с третьими странами.

«Белорусская атомная электростанция уже действует в коммерческом режиме, и Литва, стремясь остановить ее развитие и защититься от дальнейшего ее финансирования за средства литовских потребителей, обязана применять меры, не ожидая заключения трехстороннего договора», – отметила в сообщении И. Шимоните.

Она подчеркнула, что новые правила предотвратят путь белорусской электроэнергии в Литву, однако страна сможет и далее торговать электроэнергией с Россией и с Калининградской областью.

Сейчас план должна утвердить Государственная служба регулирования энергетики. С ее одобрения с середины сентября максимальная пропускная способность из Беларуси в Литву будет снижена с 1250 до 400 мегаватт – это будет достаточно для безопасной работы системы. Между тем Латвия для торговли с Россией сможет выдавать мощности, соответствующие пропускной способности линий.

Пока не совпадает подход Литвы, Латвии и Эстонии по технической реализации политического соглашения о том, что в Балтийских странах электроэнергия с небезопасной БелАЭС не должна продаваться. Представители Эстонии и Латвии в этом году предложили компромисс – сократить коэффициент пропускной способности с 0,62 до 0,47, однако он не удовлетворил Литву, которая предлагала коэффициент в 0,32–0,33.

Литовские должностные лица говорят, что с марта белорусская электроэнергия в принципе не попадает больше в Литву и Беларусь не получает за нее деньги. Однако с начала года и по сегодняшний день литовские потребители заплатили за нее около 16 млн евро, сообщает BNS.

Информация «ЛК», BNS