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Министры финансов Европейского союза (ЕС) на этой неделе окончательно утвердили план оживления экономики Литвы стоимостью более 2 млрд евро, сообщает BNS. Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте говорит, что план нашей страны будет решать структурные проблемы.

«Этот план в Литве будет решать структурные проблемы, потому что его разработка была такой, чтобы он охватывал цели «зеленого» курса, цифровые трансформации и соответствовал рекомендациям Европейского совета», — сказала министр на пресс-конференции в понедельник.

В этом году в экономику должно поступить, согласно этому плану, 149 млн евро средств. Намечается финансировать оборудование накопителей энергии мощностью 200 мегаватт, программу «Школы тысячелетия» и развитие цифровых инноваций в области образования. Также будут расширены финансовые средства Фонда инноваций, ориентированные на программы стартапов. «Основное ускорение экономики должно произойти в течение ближайших трех лет», — сказала министр.

После утверждения плана «Литва нового поколения» правительство и Еврокомиссия еще должны будут подписать соглашение о финансировании, а в конце лета или начале осени Литва должна будет получить аванс в размере 13% — 289 млн евро. В 2022 году из фонда планируется выделить 435 млн евро, в 2023 году – 609 млн евро, в 2024 – 624 млн евро, в 2025 – 293 млн евро, в 2026 – 114 млн евро. По словам министра, в соответствии с оценками того, как страны-члены соответствуют рекомендациям Европейского совета, Литва занимает первое место – ее показатель составляет 93,3%, между тем общий средний показатель составляет 65,8%.

В общей сложности на 2021-2026 годы Литве намечается выделить 2,225 млрд евро — деньги будут поступать в страну по частям.

Информация «ЛК», BNS