Axton Commodities не получила разрешение на торговлю электроэнергией из Беларуси

Компании Axton Commodities, учрежденной международной группой Modus grupe, не выдано разрешение торговать в Литве электроэнергией из Беларуси, сообщила в понедельник Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ).
«Компания не представила планирующегося покупателя или продавца в государстве импорта электроэнергии, а также документов обосновывающих соответствующие обязательства закупки и продажи электроэнергии (например, предварительного договора, протокола намерений», – говорится в сообщении службы.
Она также отмечает, что предоставленный общий договор купли-продажи электроэнергии между Axton Commodities и зарегистрированной в Израиле компанией L. R. Global не соответствует требования правовых актов, поскольку договор составлен «не с намечающимся продавцом в государстве импорта».
ГСРЭ сообщает, что к ней можно повторно обратиться за разрешением импортировать электроэнергию из стран, не являющихся членами Евросоюза.
В октябре прошлого года группа Modus grupe сообщила об учреждении новой компании Axton Commodities, которая будет торговать электроэнергией на оптовом рынке, а также будет предоставлять услуги планирования и балансирования производства электроэнергии на солнечных и ветряных установках.
По данным литовского Реестрового центра, акционерами Axton Commodities являются литовские Modus grupe и Gudrus briedziai.
BNS напоминает, что сейчас в белорусском Островце завершается строительство АЭС, которую Литва считает небезопасной и планирует ввести ограничения, препятствующие попаданию электроэнергии с БелАЭС на литовский рынок. С началом работы станции Литва планирует сократить торговые пропускные способности с Беларусью до нуля мегаватт.
В справке, которая была представлена Axton Commodities в ГСРЭ не упоминается ни одна из конкретных электростанций.
Оставьте свой комментарий