Axton Commodities не получила разрешение на торговлю электроэнергией из Беларуси

ГСРЭ сообщает, что к ней можно повторно обратиться за разрешением импортировать электроэнергию из стран, не являющихся членами Евросоюза.

В октябре прошлого года группа Modus grupe сообщила об учреждении новой компании Axton Commodities, которая будет торговать электроэнергией на оптовом рынке, а также будет предоставлять услуги планирования и балансирования производства электроэнергии на солнечных и ветряных установках.

По данным литовского Реестрового центра, акционерами Axton Commodities являются литовские Modus grupe и Gudrus briedziai.

BNS напоминает, что сейчас в белорусском Островце завершается строительство АЭС, которую Литва считает небезопасной и планирует ввести ограничения, препятствующие попаданию электроэнергии с БелАЭС на литовский рынок. С началом работы станции Литва планирует сократить торговые пропускные способности с Беларусью до нуля мегаватт.

В справке, которая была представлена Axton Commodities в ГСРЭ не упоминается ни одна из конкретных электростанций.