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TOP,Бизнес,Новости,Энергетика

Axton Commodities не получила разрешение на торговлю электроэнергией из Беларуси

Фото из открытых интернет-источников

Компании Axton Commodities, учрежденной международной группой Modus grupe, не выдано разрешение торговать в Литве электроэнергией из Беларуси, сообщила в понедельник Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ). 

«Компания не представила планирующегося покупателя или продавца в государстве импорта электроэнергии, а также документов обосновывающих соответствующие обязательства закупки и продажи электроэнергии (например, предварительного договора, протокола намерений», – говорится в сообщении службы.  

Она также отмечает, что предоставленный общий договор купли-продажи электроэнергии между Axton Commodities и зарегистрированной в Израиле компанией L. R. Global не соответствует требования правовых актов, поскольку договор составлен «не с намечающимся продавцом в государстве импорта».

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ГСРЭ сообщает, что к ней можно повторно обратиться  за разрешением импортировать электроэнергию из стран, не являющихся членами Евросоюза. 

В октябре прошлого года группа Modus grupe сообщила об учреждении новой компании Axton Commodities, которая будет торговать электроэнергией на оптовом рынке, а также будет предоставлять услуги планирования и балансирования производства электроэнергии на солнечных и ветряных установках.  

По данным литовского Реестрового центра, акционерами Axton Commodities являются литовские Modus grupe и Gudrus briedziai.

BNS напоминает, что сейчас в белорусском Островце завершается строительство АЭС, которую Литва считает небезопасной и планирует ввести ограничения, препятствующие попаданию электроэнергии с БелАЭС на литовский рынок. С началом работы станции Литва планирует сократить торговые пропускные способности с Беларусью до нуля мегаватт. 

В справке, которая была представлена Axton Commodities в ГСРЭ не упоминается ни одна из конкретных электростанций.

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