С 1 января 2020 года в Норвегии разрешается двойное гражданство

С 1 января 2020 года норвежцы могут стать гражданами другой страны, не теряя при этом своего норвежского гражданства, а иностранным гражданам больше не нужно отказываться от своего первоначального гражданства, чтобы стать подданными королевства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на норвежские СМИ, это становится возможным в результате вступления в силу долгожданных изменений в законодательство королевства.

Напомним, что в 2018 году парламент Норвегии одобрил предложение правительства об разрешении двойного гражданства. Затем Кабинетом министров страны было принято решение о том, что поправки в Закон о гражданстве вступят в силу с первого января 2020 года.