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TOP,Новости,Политика,Энергетика

Правоцентристские лидеры из стран Балтии и Северной Европы признали угрозу БелАЭС Литве

Фото TS-LKD/facebook

В понедельник в Вильнюсе лидеры  входящих в Европейскую народную партию партий правоцентристского толка Северной Европы и Балтийских государств приняли заявление, которым признали угрозу, которую представляет строящаяся в Островце Белорусская АЭС (БелАЭС). 

«Обращая внимание на то, что энергетическая безопасность и безопасность поставок – основные аспекты нашей общей безопасности, мы признаем позицию Литвы, заключающуюся в том, что БелАЭС представляет угрозу ее национальной безопасности»,  – говорится в заявлении.

Документ подписали премьер Норвегии, лидер консервативной партии Эрна Солберг и лидеры право-центристских партий Дании, Финляндии, Латвии, Швеции.

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«У нас была возможность представить угрозу БелАЭС, которую мы видим как одну из проблем национальной безопасности в Литве», – заявил после встречи политиков в сейме лидер литовских консерваторов (Союза Отечества-Литовских христианских демократов) Габриелюс Ландсбергис. 

«Один из вопросов, которые мы обсуждали, была безопасность, нас ознакомили с нарушениями на станции и мы понимаем, какие вызовы безопасности Литвы это создает», – отметила норвежский премьер.

В коммюнике лидеры партий также договорились поддерживать реформы в рамках укрепления Восточного партнерства Евросоюза, бороться с вызовами, связанными с популизмом, радикализацией общества, говорится в заявлении, распространенном фракцией консерваторов. 

Подобные встречи лидеров партий проводятся каждые полгода. 

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