Правоцентристские лидеры из стран Балтии и Северной Европы признали угрозу БелАЭС Литве

«У нас была возможность представить угрозу БелАЭС, которую мы видим как одну из проблем национальной безопасности в Литве», – заявил после встречи политиков в сейме лидер литовских консерваторов (Союза Отечества-Литовских христианских демократов) Габриелюс Ландсбергис.

«Один из вопросов, которые мы обсуждали, была безопасность, нас ознакомили с нарушениями на станции и мы понимаем, какие вызовы безопасности Литвы это создает», – отметила норвежский премьер.

В коммюнике лидеры партий также договорились поддерживать реформы в рамках укрепления Восточного партнерства Евросоюза, бороться с вызовами, связанными с популизмом, радикализацией общества, говорится в заявлении, распространенном фракцией консерваторов.

Подобные встречи лидеров партий проводятся каждые полгода.