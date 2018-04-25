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TOP,Здравоохранение,Новости

Новые требования для более эффективной диагностики инсульта

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

После Нового года вступят в силу новые требования, нацеленные на более эффективную диагностику инсульта.

Об этом в понедельник сообщило министерство здравоохранения .

Когда нововведение вступит в силу, диспетчерам скорой помощи при принятии вызова необходимо будет заполнить анкету пациента .

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Диспетчеру необходимо будет выяснить, не онемела ли одна сторона лица пациента, может ли он поднять, сжать обе руки в равной степени, не нарушена ли речь пациента и логична ли она.

«Если хотя бы на один из этих вопросов будет дан положительный ответ, к пациенту должна быть немедленно отправлена бригада скорой помощи», — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

Фото lrv.lt

Он также сказал, что при наличии обоснованных подозрений на инсульт, человек должен будет срочно отправлен в ближайший центр лечения инсульта или промежуточную больницу для оказания помощи.

«Медики скорой помощи должны информировать больницу о транспортируемом пациенте, чтобы она была готова немедленно оказать помощь, поскольку время имеет существенное значение. Пациенту не позже чем через час после прибытия должна быть сделана компьютерная томография», — сказал министр.

В настоящее время в Литве действуют шесть центров лечения инсульта: Клиника Сантарос, Каунасская клиника, Вильнюсская Республиканская Университетская больница , Клайпедская больница моряков, Шяуляйская Республиканская больница, Паневежская Республиканская больница.

Кроме того, пять промежуточных больниц: Алитусская С. Кудирки, Мариямпольская, Тельшяйская, Таурагская и Утянская больницы.

Министерство заявило, что на покупку медицинского оборудования, необходимого для диагностики и лечения инсульта, этим учреждениям из фондов Европейского Союза было выделено более 24,5 млн. евро.

По словам Вяриги, новые требования помогут более точно диагностировать инсульт и снизить смертность.

«Очень важно, чтобы все было сделано с максимальной точностью и вовремя, поэтому с 1 января будут повышены диагностические требования. Утверждены детальные медицинские действия и их последовательность, куда пациент должен быть транспортирован, какие обследования должны быть выполнены», сказал министр.

«Мы надеемся, что это поможет сократить количество неточно или неправильно установленных инсультов и спасти больше жизней пациентов», — добавил он.

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