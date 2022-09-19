Байден предупредил Путина о последствиях ядерного удара по Украине

Джо Байден заявил, что предупредил Владимира Путина о более серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия unian.net.со ссылкой на интервью президента США каналу CBS.
По словам американского лидера, он лично предостерегал Путина от этого шага.
«Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны (в Украине – УНИАН) на что-то, чего не было со времен Второй мировой», — сказал Байден Путину.
«Это будет иметь последствия. Они станут самыми большими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ», — добавил президент США.
При этом американский лидер не уточнил, каким будет ответ, однако заметил, что «последствия» для России, безусловно, будут.freecity.lv