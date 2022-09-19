Байден предупредил Путина о последствиях ядерного удара по Украине

«Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны (в Украине – УНИАН) на что-то, чего не было со времен Второй мировой», — сказал Байден Путину.

«Это будет иметь последствия. Они станут самыми большими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ», — добавил президент США.

При этом американский лидер не уточнил, каким будет ответ, однако заметил, что «последствия» для России, безусловно, будут.