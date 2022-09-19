Министерство письменно обязало школы изъять непригодные учебники русского языка в Литве

«Поэтому мы просим городские отделения образования обеспечить изъятие этих учебников из учебного процесса, а не их хранение в школьных библиотеках и языковых кабинетах», — говорится в письме.

По словам представителей министерства, письмо призвано внести ясность в адрес учреждений, которые решили не использовать учебники, но хранить их.

Министерство решило отказаться от этих учебников в учебной программе после сообщений СМИ о том, что учебное пособие для 6-12 классов предлагает учащимся путешествовать по России, посетить оккупированный Крым и представляет страну, которая продолжает войну в Украине, как привлекательное демократическое государство.

Министерство также напоминает, что информация обо всех учебниках этой серии удалена из базы учебников информационной системы портала образования. Министерство рекомендует школам и учителям выбирать учебники русского языка или другие учебные пособия других издательств.

По данным Министерства образования и культуры, в настоящее время в Литве имеется 21 учебник русского языка, предназначенный как для изучающих русский как родной, так и как иностранный язык.

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