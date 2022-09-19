TOP,Сегодня в мире

В Кремле ответили на вопрос о применении ядерного оружия в Украине

Фото kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность применения Россией ядерного оружия в Украине.

«Читайте доктрину, там все написано», — сказал Песков. ​​​​​​​

реклама

Согласно военной доктрине России, опубликованной на сайте Кремля, Российская Федерация «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

Президент США Джо Байден накануне пригрозил России последствиями, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие в Украине.

freecity.lv

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.