В Кремле ответили на вопрос о применении ядерного оружия в Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность применения Россией ядерного оружия в Украине.
«Читайте доктрину, там все написано», — сказал Песков.
Согласно военной доктрине России, опубликованной на сайте Кремля, Российская Федерация «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».
Президент США Джо Байден накануне пригрозил России последствиями, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие в Украине.freecity.lv