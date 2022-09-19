Зеленский: Украина может вернуть Крым дипломатическим путем

Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Крым может быть возвращен под контроль Украины дипломатическим путем. «Украина сможет жить спокойно, если вернет себе всю свою землю. Нет другого шанса. Нет выхода, надо деоккупировать территории. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем», — сказал он в интервью агентству Reuters, обнародованном в воскресенье, 18 сентября.

Зеленский отвечал на вопрос журналиста о том, в состоянии ли Украина вернуть Крым, учитывая, что на полуострове размещено большое количество российских военных. Украинский президент отметил, что люди в Украине больше поддерживают дипломатическое решение крымского вопроса. При этом он добавил, что не может назвать круг лиц, которые будут обсуждать возвращение Крыма, и сказать, когда могут начаться переговоры.