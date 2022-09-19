Мощный ураган в Пуэрто-Рико обесточил всю страну

«Это была катастрофа», — заявил губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси на пресс-конференции в столице Сан-Хуани.

Ячейка урагана обрушилась на юго-западное побережье Пуэрто-Рико близ Пунта-Токон с максимальной скоростью ветра около 140 километров в час, что превысило порог для урагана категории 1, сообщили в Национальном центре наблюдения за ураганами.

В результате урагана электроснабжение на острове с населением 3,3 млн человек отключилось полностью, сообщили в LUMA Energy, оператор сети острова. В некоторых местах электроснабжение возобновляется, при этом приоритет предоставляется больницам и другим критически важным общественным службам.

Ливни и оползни также прогнозируются в Доминиканской Республике, поскольку шторм продвигается на северо-запад, а острова Теркс и Кайкос, вероятно, столкнутся с последствиями тропического шторма во вторник, 20 сентября, сообщает NHC.

К вечеру воскресенья гуманитарные агентства в Доминиканской Республике начали эвакуацию жителей из зон высокого риска на востоке страны.