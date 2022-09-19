Мощный ураган в Пуэрто-Рико обесточил всю страну

В воскресенье, 18 сентября, ураган Фиона накрыл остров Пуэрто-Рико. Он повлек за собой катастрофические наводнения и оползни на острове, а затем распространился в сторону Доминиканской Республики. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что ураган, обрушившийся на Пуэрто-Рико через пять лет после того, как ураган Мария опустошил остров, срывал асфальт с дорог, снес большой автомобильный мост, затопил автомобили и повлек за собой такое количество осадков, что уровень воды в некоторых реках поднялся на шесть метров всего за несколько часов.
«Это была катастрофа», — заявил губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси на пресс-конференции в столице Сан-Хуани.
Ячейка урагана обрушилась на юго-западное побережье Пуэрто-Рико близ Пунта-Токон с максимальной скоростью ветра около 140 километров в час, что превысило порог для урагана категории 1, сообщили в Национальном центре наблюдения за ураганами.
В результате урагана электроснабжение на острове с населением 3,3 млн человек отключилось полностью, сообщили в LUMA Energy, оператор сети острова. В некоторых местах электроснабжение возобновляется, при этом приоритет предоставляется больницам и другим критически важным общественным службам.
Ливни и оползни также прогнозируются в Доминиканской Республике, поскольку шторм продвигается на северо-запад, а острова Теркс и Кайкос, вероятно, столкнутся с последствиями тропического шторма во вторник, 20 сентября, сообщает NHC.
К вечеру воскресенья гуманитарные агентства в Доминиканской Республике начали эвакуацию жителей из зон высокого риска на востоке страны.