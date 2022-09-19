Международный батальон НАТО в Литве начинает учения

«Колонны с техникой будет сопровождать военная полиция литовской армии. Убедительно просим участников дорожного движения и жителей городов и поселков быть внимательными и терпеливыми», — говорится в сообщении.

Учения Rising Stallion организованы для того, чтобы достойно подготовиться к предстоящим крупнейшим ежегодным международным учениям литовской армии Gelezinis vilkas («Железный волк»).

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