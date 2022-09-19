Глава МВД Литвы: после отказа во въезде россиянам рассматривается решение по белорусам

По ее словам, цель состоит в том, чтобы договориться «на региональном и даже европейском уровне».

Более чем десяти гражданам России уже отказали во въезде

После того, как в понедельник вступили в силу более строгие правила въезда для граждан России, глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Любаевас сообщил, что с полуночи до 9:00 утра в Литву не пустили 11 граждан этой страны, большинство из них пытались пересечь границу через КПП Кибартий (Чернышевское на российской стороне) на литовско-российской границе, остальные — через границу с Белоруссией.

Одна гражданка утверждала, что является жительницей Калининградской области, но документы на упрощенный проезд не предоставила.

Латвийские коллеги, по его словам, сообщили, что до сегодняшнего утра не впущенных граждан России не было.

«Я очень надеюсь, что это региональное решение станет источником вдохновения и для других стран, я очень надеюсь на европейское решение, потому что происходящее сегодня, мне кажется, требует серьезного ответа, одной из таких серьезных, действенных мер является именно ограничение въезда граждан России в ЕС», — сказала Билотайте.

Может усугубиться миграционный кризис

Билотайте напомнила, что с понедельника будут принимать только лиц, соответствующих утвержденным правительством критериям: российских дипломатов, диссидентов, сотрудников транспортных компаний, членов семей граждан ЕС, а также россиян с видом на жительство или долгосрочными национальными визами из стран Шенгенской зоны.

По словам министра, долгосрочные визы обычно выдаются для возможности работать.

Также граждане России по-прежнему смогут ездить в Калининградскую область и обратно транзитными поездами через Литву.

По мнению главы СОГГЛ, вышеупомянутое решение может усугубить миграционный кризис на границе, вызванный Минском.

«Я думаю, что такие риски обязательно будут, во-первых, я бы не исключал, что ситуация на границе с Беларусью снова обострится в плане нелегальной миграции, потому что любые политические решения, принимаемые в Литве или Евросоюзе, вызывают критику и негативные действия со стороны наших восточных соседей», — сказал Любаевас.

Проверка в два этапа

По его словам, в настоящее время проверки в пунктах пропуска проходят в два этапа: на первом граждане России проверяются вместе со всеми прибывшими из третьих стран, их проверяют на принадлежность к указанным исключениям, когда запреты не применяются, и в таком случае их пускают в страну.

«Если лицо не соответствует критериям, в таком случае его направляет на процедуру проверки второй очереди, где должностные лица дополнительно в индивидуальном порядке оценивают положение каждого прибывшего гражданина и принимают решение о его допуске или отказе в приеме. Чаще всего — отказ во въезде на том основании, что это может создать угрозу национальной безопасности, общественному порядку и политике, здравоохранению и международным отношениям», — пояснил процедуры Любаевас.

По словам главы СОГГЛ, чиновники могут допустить граждан России, приехавших на похороны родственника, например, или в некоторых других случаях по гуманитарным соображениям, но в каждом из них необходимо предоставить доказательства, документы, удостоверяющие личность.

Тем, кто хочет доказать, что их преследуют российские власти, необходимо подать повестку в суд, его постановление или аналогичные документы из полиции, также подойдет информация, распространенная в публичном пространстве.

«Планируется, что пограничники также будут оценивать отношение каждого прибывающего гражданина к войне в Украине, это также будет одним из аргументов, с помощью которого будет приниматься решение о допуске или недопуске человека», — утверждал он.

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