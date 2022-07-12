Байдена поддерживают лишь 13% американцев — NYT

В то же время 33% демократов одобряют действие Байдена.

В целом, почти 80% избирателей считают, что Соединенные Штаты движутся в неправильном направлении, и, как пишет NYT, «это чувство пессимизма охватывает каждый уголок страны, все возрастные и расовые группы, города, пригороды и сельские районы, а также представлены по всему политическому спектру»;

Только 13% избирателей заявили, что страна движется в правильном направлении и это самый низкий показатель в опросе Times со времен финансового кризиса 2008 года.

Также 26% избирателей-демократов заявили, что партия должна повторно выдвинуть кандидатуру Байдена в 2024 году;

А 94% демократов в возрасте до 30 лет заявили, что предпочли бы другого кандидата в президенты.

Едва ли не единственные положительные для Байдена цифры получены в ходе опроса, связанного с Трампом. Так, в случае если они снова сходятся на выборах, то побеждает Байден. За него готовы отдать голоса 44% избирателей, за Трампа – 41%.



Также сообщается, что для 75% опрошенных американцев экономическая ситуация в стране находится в категории «очень важно».

Показательно, что в тексте ни разу не упоминается в качестве претензии или наоборот, в качестве успеха внешняя политика Байдена. Нет и более конкретных вопросов, о противостоянии с Китаем или РФ.

Как сообщалось, в мае 39% взрослых американцев одобряли работу Байдена в должности президента.

Напомним, в конце прошлого года Байден заявил, что планирует баллотироваться на второй президентский срок.