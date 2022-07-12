Цель кибератак – публичность, создание напряжения, считает Абукявичюс

Широкомасштабные кибератаки на литовские учреждения и предприятия были совершены в конце июня, а в эту субботу госэнергохолдинг Ignitis grupe объявила о крупнейшей кибератаке за десятилетие.

По словам Абукявичюса, влияние этих нападений «относительно невелико, несмотря на усилия».

«Мы в Литве не должны попадаться на этот крючок, и мы часто слышим, что последние три недели здесь небеса падают. Небеса в действительности не падают, да, у нас есть атаки, какие-то сбои, но мы не видим тех инцидентов или тех усилий, которые не достигают никакой цели и вообще не влияют на оказание услуг, — сказал вице-министр. — Их тоже много, и мне кажется, что именно об этом и стоит говорить — о том, что, несмотря на усилия, несмотря на слаженность, воздействие атак невелико».

Он подчеркнул, что неудачных атак намного больше, чем успешных, и за три недели было всего несколько инцидентов, которые были более заметными, но и они не нанесли долговременного ущерба.

По словам вице-министра, у этих атак две аудитории: в России, где пытаются показать, что Литву наказывают, пытаются создать «истории успеха, которых не существует», преувеличивая достижения пророссийских хакеров.

«Другое дело — литовская аудитория — мы видим, как можно нагнетать напряжение с помощью атак. Ведь есть и эксперты, которые говорят, что Литва не готова, Литва в очередной раз упала голой крапиву и тому подобное. Попытка нагнетания напряженности также входит в число целей России», — предупредил Абукявичюс.

Государственные учреждения, компании, частный бизнес, интернет-СМИ в Литве подверглись так называемым распределенным атакам типа «отказ в обслуживании» (DDoS). По словам литовских официальных лиц, ответственность за них взяла на себя группа Killnet, связанная с российской разведкой.

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