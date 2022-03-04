Фото BFL/ Гядминтаса Крописа

Перформанс – это короткие театрализованные действия, разыгрываемые перед публикой. / Перформанс (англ. performance — исполнение, представление, выступление) — форма современного искусства, жанр театрально-художественного представления, в которой произведения составляют действия художника или группы в определенном месте и времени. Такое определение перформанса дают словари. Конечно, они длятся по-разному, от нескольких секунд до нескольких дней. Перформансы можно увидеть в Центре современного искусства в Вильнюсе, он же сокращенно ŠMC (Šiuolaikinio meno centras). Безусловно, перформансы бывают разнообразные — от очень содержательных до совершенно пустых или даже низкопробных.

Я сам несколько лет назад посетил выставку перформансов, организованную ŠMC, во время которой демонстрировали коробок спичек с кусочком человеческого экскремента на фоне белой стены.

Не по себе было слышать возмущение одной посетительницы, сказавшей, что подобный экспонат вызывает и соответствующие ассоциации с названием ŠMC – Š… miesto centre, то есть дерьмо (šudas — лит. яз.) в центре города. Не хотелось с ней спорить, ведь из-за нескольких провальных перформансов абсолютно нельзя отрицать глубины и провокации современного искусства. Хорошо, что та выставка длилась недолго. Да и уровень ŠMC с тех пор вырос.

Перформансы сопровождают нас не только на выставках, но и в жизни. Флюксус как направление искусства также славится своими перформансами. Он сочетает в себе самые разнообразные способы художественного выражения и средства коммуникации. Основной идеей флюксуса является спонтанный процесс творчества, выраженный в форме перформанса, инсталляции, акции или представления, а результат такого действия имеет минимальное значение как для художника, так и для зрителей.

Участвуя в мероприятиях 16 февраля этого года, я невольно вспомнил и перформансы, и флюксус. На этот раз перформансов было больше, чем когда-либо прежде, да и эстетики флюксуса хватало.

«Верните балкон нации», — гласил один из плакатов. Хотя бы мысленно попробуйте представить всю нацию на балконе. Это определенно перформанс. С балкона звучат слова «сердобольная Литва». Правда, на балконе тоже перформанс — впервые не один, а два участника перформанса «Говорить от имени народа».

Или под балконом мужчина держит плакат «Я был в Саюдисе, стал Единством!», а на балконе — другой перформанс: «До событий января 1991 года я состоял в рядах партии Миколаса Бурокявичюса, стал гостем Балкона подписантов». Наблюдать за такими представлениями одно удовольствие, тем более что длятся они несколько часов.

Перформансы не обошли стороной и церемонию вручения государственных наград. Целых два перформанса на тему гимна прекрасно дополняли друг друга. Оперный певец исполнил, наверное, самый впечатляющий перформанс в своей жизни, а вот перформанс, работающий «себе» на пользу, вероятно, родился экспромтом.

Не отставали и попытки представления в стиле флюксус. Факелы у памятника Й. Басанавичюсу ознаменовали начало шествия под плакатом «Восстановим католическое государство». Так, однажды в Нюрнберге факельные шествия призывали к восстановлению Третьего рейха, только уже национал-социалистического. В этот раз призывают восстановить проводимый на протяжении многих веков эксперимент — Священную Римскую империю, но на более скромном уровне Литвы. Последователям флюксуса наверняка было приятно наблюдать за подобным синтезом факелов и «больших идей».

Так что 16 февраля было щедрым на эстетические новшества, и все это заняло несколько часов. Приятно, что мы столь богаты на идеи ŠMC. Это снова вдохновляет нас на новые дискуссии.

Витянис Андрюкайтис, почетный председатель Социал-демократической партии Литвы