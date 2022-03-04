Цены на проезд

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Бизнес, связанный с перевозкой пассажиров общественного транспорта, больше других пострадал из-за Covid-19. Долгое время людей призывали не пользоваться общественным транспортом, поэтому количество пассажиров в карантин значительно сократилось.

Сейчас ситуацию осложняет рост цен на энергоресурсы, кроме того, планируются некоторые перемены в этой сфере, пишет madeinvilnius.lt. Согласно данным Департамента статистики, в первые три квартала 2021 г. по сравнению с тем же периодом 2019 г. количество пассажиров железной дороги сократилось на 31%, городского и пригородного транспорта — наполовину, дальнего сообщения – 61%, на международных маршрутах – на 87%, на заказных рейсах – 64%.

В создавшихся условиях перевозчики будут вынуждены повышать плату за услуги.