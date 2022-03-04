Способы выплаты пенсий

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В Литве немалая часть пенсионеров и получателей других выплат получают эти деньги наличными, им их доставляют на дом, сообщает BNS. В декабре 2021 года было 166 000 получателей денег наличными. «Это очень большие цифры. Если всего пенсии получают 600 000 человек, то почти треть их получает деньги на дому», – сказал председатель парламентского комитета социальных дел Миндаугас Линге.

М.Линге сказал, что хочет выяснить, почему часть людей получает пенсии на дому наличными. Депутат убежден, что уже сейчас надо повышать цифровую грамотность граждан, инвестировать в будущих пенсионеров. Между тем представитель оппозиционной фракции «Во имя Литвы» Томас Томилинас сомневается, что надо поднимать вопрос перевода денег пенсионеров на счета в банки. «Это не «теневые» деньги, нет аргументов, причин для таких действий. Это цифровая дискриминация. Человек не обязан пользоваться технологиями – такого обязательства, особенно в отношении пожилых людей, нет, мы должны приспосабливаться, а не они”, – считает Т.Томилинас.

Соцмин сообщил, что сейчас у пенсионеров есть выбор — получать деньги на карту или наличными, нет необходимости в изменении порядка. «По мнению министерства, получатели пенсий должны иметь право выбора способа получения пенсии – наличными или на счет. Ради безопасности и оперативности жителям предлагают выбирать перевод денег на карту», – сказано в ответе министерства. По данным Фонда социального страхования (Содра), ежегодно число получателей пенсий на дому снижается: в октябре 2021 г. – 162 000, в октябре 2020 г. – 179 000, 2019 г. – 195 000, 2018 г. – 203 000, 2017 г. – 220 000 человек. «Число получателей пенсий на дому каждый год сокращается, количество новых растет незначительно», – сказала представитель Содры Малгожата Козич. «Согласно прогнозам, и в будущем число этих людей будет сокращаться на 10 000-15 000 человек в год», – добавила она. На дом доставляют пенсии в среднем на 700 млн евро в год. Содре эта услуга стоит 6 млн евро в год.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ