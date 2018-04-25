Балтийские «прачечные»

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Шведское ведомство банковского надзора сообщило о расследовании в отношении деятельности SEB в Эстонии, Латвии и Литве.

Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) попал под подозрение в причастности к отмыванию денег в Эстонии, Латвии и Литве. На минувшей неделе шведское ведомство банковского надзора сообщило об обнаружении «недочетов и слабых мест» во внутренней политике против легализации незаконных доходов в балтийских филиалах SEB, пишет немецкое издание Deutsche Welle.

Расследование ведется в сотрудничестве с финансовыми инспекциями в Вильнюсе, Риге и Таллине, его планируется завершить к марту. Если подозрения будут доказаны, банку грозят денежные штрафы, указало ведомство. После этого заявления акции SEB упали более чем на пять процентов.

В середине ноября шведские СМИ впервые сообщили о подозрениях в отмывании денег, имеющихся в отношении SEB. В частности, телеканал SVT заявил, что один из крупнейших банков Швеции провел через свои балтийские филиалы сомнительные переводы на общую сумму 49 миллионов евро. По данным телекомпании, скандал связан с «делом Магнитского».