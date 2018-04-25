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TOP,Деньги,Общество

Банк Литвы подумывает отказаться от мелочи?

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Банк Литвы планирует инициировать дискуссию об отказе от применения в денежном обороте монет достоинством в 1 и 2 цента. Сейчас в обороте еврозоны находятся 64 миллиарда монет достоинством в 1 и 2 цента.

Подсчет цен будет изменен на основании арифметического округления. От мелких монет уже отказались члены еврозоны: Ирландия, Голландия, Финляндия и Бельгия.

Предварительные опросы показывают, что жители склонны отказаться от мелких монет, однако представители торговых организаций отмечают, что сегодня в Литве немало людей, которые считают каждый цент.

По мнению Банка Литвы, даже если откажутся от мелких монет, рассчитываться ими можно будет длительное время. Только продавцы товаров не будут давать сдачу мелкими монетами, таким образом один и два цента постепенно исчезнут.

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Подготовлено по сообщениям СМИ

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