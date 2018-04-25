Планируете покупку транспортного средства за границей? Запомните несколько нюансов

Regitra напоминает, если вы планируете совершить покупку за границей, необходимо запомнить несколько нюансов, чтобы без проблем зарегистрировать транспортное средство в Литве. Кроме того, следует соблюдать осторожность при покупке в третьих странах.
Сегодня большинство мотороллеров и квадроциклов производятся в разных странах мира и адаптированы к условиям движения, экологическим требованиям и т. д. конкретного региона. Другими словами, некоторые из них адаптированы к европейскому рынку, а иные — нет. В Литве могут быть зарегистрированы только транспортные средства, которые соответствуют требованиям Европейского союза по безопасности и загрязнению.
Поэтому, прежде чем купить транспортное средство, очень важно выяснить, для какого именно рынка оно произведено. Требования к регистрации скутеров и квадроциклов из-за рубежа существенно зависят от страны, из которой импортируется транспортное средство, — ЕС или третьих стран. Также важно, является ли оно новым или уже эксплуатировалось.
«Мы все хотим иметь возможность беспрепятственно регистрировать и ездить на своем транспорте по Литве. Поэтому, прежде чем покупать транспортное средство за границей, мы настоятельно рекомендуем вам убедиться, что вы получили все необходимые документы, чтобы доказать, что оно безопасно, надежно и может быть зарегистрировано», — говорит Дарюс Юргутис, эксперт по регистрации транспортных средств в Regitra.
Если вы покупаете новое транспортное средство
При покупке нового скутера или квадроцикла вы должны проверить, есть ли у него сертификат соответствия, также известный как CoC, который предоставляет информацию о транспортном средстве и его технических параметрах. Он также удостоверяет, что транспортное средство соответствует требованиям безопасности ЕС, стандартам загрязнения, может принимать участие в движении и многое другое. Такой сертификат выдается только на новые транспортные средства и только изготовителями или их представителями.
«На самом деле мы бы посоветовали вам выбирать только сертифицированные CoC и адаптированные к нашему рынку транспортные средства», — говорит Д. Юргутис.
Поэтому при покупке автомобиля в третьей стране желательно не поддаваться искушению заплатить более низкую цену и позаботиться о необходимых документах, чтобы вы могли без проблем эксплуатировать его в Литве.
Если вы покупаете б/у
Однако, если вы решите купить подержанный скутер или квадроцикл, ранее зарегистрированный в стране ЕС, вам потребуется только регистрационный документ этой страны.
«Опять же, насколько отличается ситуация с третьими странами — потребуется больше, чем просто документ происхождения. Кроме того, для подтверждения того, что транспортное средство, подлежащее регистрации, соответствует национальным требованиям, т.е. литовским. Таким документом может стать сертификат технической экспертизы, выданный центром технической инспекции», — пояснил представитель Regitra.
Кроме того, на транспортные средства, прибывающие из Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна и всех третьих стран, также необходимо предоставить дополнительный документ о таможенном оформлении.
Regitra отмечает, что для регистрации скутера или квадроцикла из-за границы без вышеуказанных документов потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, договор купли-продажи или другое подтверждение покупки. Также придется позаботиться о действительном техобслуживании и страховке.
Следует напомнить, что транспортное средство, прибывающее из-за границы, может быть зарегистрировано только непосредственно в филиале Regitrа.
Подготовлено по BNS и литовским СМИ
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