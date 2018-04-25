Планируете покупку транспортного средства за границей? Запомните несколько нюансов

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Regitra напоминает, если вы планируете совершить покупку за границей, необходимо запомнить несколько нюансов, чтобы без проблем зарегистрировать транспортное средство в Литве. Кроме того, следует соблюдать осторожность при покупке в третьих странах.

Сегодня большинство мотороллеров и квадроциклов производятся в разных странах мира и адаптированы к условиям движения, экологическим требованиям и т. д. конкретного региона. Другими словами, некоторые из них адаптированы к европейскому рынку, а иные — нет. В Литве могут быть зарегистрированы только транспортные средства, которые соответствуют требованиям Европейского союза по безопасности и загрязнению.

Поэтому, прежде чем купить транспортное средство, очень важно выяснить, для какого именно рынка оно произведено. Требования к регистрации скутеров и квадроциклов из-за рубежа существенно зависят от страны, из которой импортируется транспортное средство, — ЕС или третьих стран. Также важно, является ли оно новым или уже эксплуатировалось.

«Мы все хотим иметь возможность беспрепятственно регистрировать и ездить на своем транспорте по Литве. Поэтому, прежде чем покупать транспортное средство за границей, мы настоятельно рекомендуем вам убедиться, что вы получили все необходимые документы, чтобы доказать, что оно безопасно, надежно и может быть зарегистрировано», — говорит Дарюс Юргутис, эксперт по регистрации транспортных средств в Regitra.