Повышение зарплаты в сфере образования

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Литовский профсоюз работников образования и науки оценил повышение заработной платы в следующем году для учителей и всех специалистов, работающих в системе образования, сообщает пресс-служба организации.

Председатель профсоюзов Эгидиюс Милешинас рассказал, что если посмотреть на расчеты, то можно увидеть, что многие задачи были реализованы. «Что наиболее важно, разрыв между самыми высокооплачиваемыми учителями и самыми низкооплачиваемыми учителями дошкольного образования будет сокращен. Зарплаты последних вырастут до 500 евро», – сказал он.

Учителя, преподающие дошкольную программу, не имеющие квалификации и обладающие стажем работы менее двух лет, могут ожидать повышения зарплат до 443 евро.

Зарплата руководителей кружков увеличится примерно на 250 евро, а зарплата библиотекарей, бухгалтеров и IT-специалистов – на 180 евро. Члены профсоюза также получат дополнительные привилегии.