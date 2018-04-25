Новый порядок — возможен рост цен

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Представители производителей и импортеров резины для автомобилей после Нового года прогнозируют на этом рынке в Литве хаос, уход с рынка 1-2 известных производителей и подорожание новых покрышек на 10 евро за каждую, сообщает LRT.

С января за вывоз старой резины с площадок будут отвечать производители и импортеры, которые также должны будут погашать расходы на эксплуатацию этих площадок. «Что почувствуем мы все — так это хаос, потому что сначала у нас не будет средств для выполнения наших прямых обязанностей и будет тормозиться сам процесс сбора старой резины. И, я думаю, это ощутят как сами автосервисы, так и площадки, а также наша природа. Ведь когда начинается хаос, всегда бывают такие последствия», – убеждена директор организации производителей и импортеров резины Дангуоле Буткене.

Вице-председатель парламентского комитета по охране окружающей среды Симонас Гентвилас сомневается, что резина так серьезно подорожает, хотя и признает, что бремя для честного бизнеса увеличится. Министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка сказал, что, видимо, такой будет реальная цена утилизации старой резины. Министерство охраны окружающей среды обещает выяснить, какие есть альтернативные способы использования старой резины, чтобы ее не надо было складировать. На одну площадку в год жители привозят около 100 тонн старой резины.

В Литве довольно часто старые покрышки выбрасывают в неположенном месте. Поэтому хотим еще раз напомнить водителям, что с этого года при смене покрышек в автосервисах старую резину можно оставить там бесплатно. Продавцы резины также должны бесплатно принимать у покупателя старые покрышки от того же транспортного средства, для которого он их покупает. «Больше всего отходов собирается именно в автосервисах, поэтому в них мы постоянно проводим кампании «Мы сортируем отходы в автосервисе» и «Мы сортируем автомобильные отходы». Во время таких акций мы побуждаем автосервисы сортировать и собирать такие отходы, не смешивать их с другим мусором, меньше загрязнять окружающую среду, просвещать и информировать общество в вопросе сортировки отходов», – сказала координатор кампании (проекта «Мы сортируем») Вероника Масалене. Жители также могут сдать старую резину на специальные площадки для крупногабаритных отходов, которые принимают у каждого жителя 4-5 покрышек в год бесплатно. Старые покрышки, как и другие автомобильные отходы (фильтры, амортизаторы, масло и т. д.), можно сдать и компаниям, занимающимся утилизацией отходов. За некоторые отходы они даже платят жителям. Однако есть и отходы, за утилизацию которых должны платить жители. Подробную информацию о существующем порядке можно получить на сайте www.atliekos.lt. По данным Министерства охраны окружающей среды, всего на рынке официально продают 30 000 тон покрышек в год. Природоохранники напоминают, что старая резина разлагается в течение 120-140 лет, а благодаря ее переработке экономятся природные и производственные ресурсы. Переработанную резину используют для покрытия спортивных площадок и др.