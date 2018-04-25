Стартовало строительство спорткомплекса в Пашилайчяй

В столичном микрорайоне Пашилайчяй стартовало строительство большого спортивного комплекса, включающего в себя три зала.
«Активный, энергичный, спортивный Вильнюс — так мы представляем себе создание растущей и динамичной литовской столицы. Поэтому очень важно, чтобы горожане, в какой части столицы они бы ни жили, имели все необходимые условия для занятий спортом как можно ближе к дому. Этот комплекс, несомненно, будет способствовать этому и станет новым домом для многих горожан, не равнодушных к спорту», — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
В здании общей площадью 4200 квадратных метров, которое планируется построить к зиме 2020/2021 годов, три баскетбольных зала. Планируется также создать выдвижную трибуну на 1300 мест, чтобы комплекс принимал не только баскетбольные матчи. Кроме того, вся инфраструктура здания будет приспособлена для посещения комплекса инвалидами.
Действующий круглогодично современный и просторный спорткомплекс, который расположился недалеко от прогимназии Жяминос, станет важным объектом городского развития.
«Спорткомплекс поможет реализовать концепцию здоровой школы. Мы с нашими партнерами по коалиции договорились о создании такой инфраструктуры, чтобы как у молодежи, так и у жителей Вильнюса было место для занятий спортом, хорошие условия для спорта и проведения досуга, а это разрешит много проблем: социальных, проблем здоровья», — сказал заместитель мэра Валдас Бенкунскас.
В фундамент нового спортивного комплекса замуровали символическую капсулу, свидетельствующую о начале строительства.
Cпорткомплексом смогут пользоваться учащиеся прогимназии Жяминос, а после уроков здесь будут тренироваться воспитанники Вильнюсской баскетбольной школы.
Комплекс будет содержаться на бюджетные средства. Поскольку здание по требованиям энергоэффективности отвечает классу А, эксплуатационные расходы должны быть довольно низкими.
Строительные работы финансируются из городского бюджета.
Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt
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