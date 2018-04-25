Стартовало строительство спорткомплекса в Пашилайчяй

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В столичном микрорайоне Пашилайчяй стартовало строительство большого спортивного комплекса, включающего в себя три зала.

«Активный, энергичный, спортивный Вильнюс — так мы представляем себе создание растущей и динамичной литовской столицы. Поэтому очень важно, чтобы горожане, в какой части столицы они бы ни жили, имели все необходимые условия для занятий спортом как можно ближе к дому. Этот комплекс, несомненно, будет способствовать этому и станет новым домом для многих горожан, не равнодушных к спорту», — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В здании общей площадью 4200 квадратных метров, которое планируется построить к зиме 2020/2021 годов, три баскетбольных зала. Планируется также создать выдвижную трибуну на 1300 мест, чтобы комплекс принимал не только баскетбольные матчи. Кроме того, вся инфраструктура здания будет приспособлена для посещения комплекса инвалидами.

Действующий круглогодично современный и просторный спорткомплекс, который расположился недалеко от прогимназии Жяминос, станет важным объектом городского развития.