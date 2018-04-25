В Вильнюсе изменятся зоны парковки

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Поскольку на большинстве столичных улиц занятость мест на парковках превысила 85%, с 1 января изменятся границы зон. Компания Susiekimo paslaugos напоминает, что в соответствии с новым порядком после нового года изменится разметка – работы будут проводиться постепенно, водителей просят быть бдительными, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии.

«Мы регулярно проводим мониторинг занятости мест на парковках – если в часы пик она превышает 85%, такие места не выполняют свою функцию, люди паркуются хаотично. Примерно 1/5 потока в Старом городе — это водители, ищущие место для парковки. Мы корректируем границы зон там, где видим самую большую занятость, чтобы сохранить равномерность. Этой осенью мы провели новый опрос – почти 70% респондентов одобряют мнение, что плата за парковку помогает соблюдать порядок, – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене. — Такое решение не только регулирует движение, вносит порядок в парковки, но и обеспечивает больше места для велосипедистов, пешеходов, снижает уровень шума и загрязнения в городе, а также заставляет людей выбирать альтернативные способы передвижения. Согласно прогнозам, после изменения количество занятых мест на парковках сократится на 12%.

Произойдут следующие изменения:

• Синяя зона отныне охватит и бывшую красную зону, и часть желтой зоны около Лукишкской площади и на ул. Гинею, где значительно вырос поток автомобилей.