default image
Сколько будем отдыхать в 2020 году

Подробнее...
default image
Налог на «неэкологичные» автомобили

Подробнее...
default image
Финансирование сферы культуры

Подробнее...
default image
В Вильнюсе изменятся зоны парковки

Подробнее...
default image
Стартовало строительство спорткомплекса в Пашилайчяй

Подробнее...
default image
Балтийские «прачечные»

Подробнее...
default image
Новый 2020 год: что изменится в Литве?

Подробнее...
default image
Банк Литвы подумывает отказаться от мелочи?

Подробнее...
default image
Планируете покупку транспортного средства за границей? Запомните несколько нюансов

Подробнее...
default image
Повышение зарплаты в сфере образования

Подробнее...
default image
Новый порядок - возможен рост цен

Подробнее...
default image
Департамент национальных меньшинств: 30 лет вместе

Подробнее...
default image
Пять лет в еврозоне. В чем польза?

Подробнее...
default image
Что ждет литовскую экономику?

Подробнее...
default image
Спасут ли сеньоры рынок труда Литвы?

Подробнее...
default image
Тернистый путь «Независимости»

Подробнее...
default image
Оценка системы образования

Подробнее...
default image
Доходы бюджета

Подробнее...
default image
Литва выбрала своих героев

Подробнее...
default image
Вниманию клайпедчан

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник

В Вильнюсе изменятся зоны парковки

  • Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Поскольку на большинстве столичных улиц занятость мест на парковках превысила 85%, с 1 января изменятся границы зон. Компания Susiekimo paslaugos напоминает, что в соответствии с новым порядком после нового года изменится разметка – работы будут проводиться постепенно, водителей просят быть бдительными, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии.

«Мы регулярно проводим мониторинг занятости мест на парковках – если в часы пик она превышает 85%, такие места не выполняют свою функцию, люди паркуются хаотично. Примерно 1/5 потока в Старом городе — это водители, ищущие место для парковки. Мы корректируем границы зон там, где видим самую большую занятость, чтобы сохранить равномерность. Этой осенью мы провели новый опрос – почти 70% респондентов одобряют мнение, что плата за парковку помогает соблюдать порядок, – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене. — Такое решение не только регулирует движение, вносит порядок в парковки, но и обеспечивает больше места для велосипедистов, пешеходов, снижает уровень шума и загрязнения в городе, а также заставляет людей выбирать альтернативные способы передвижения. Согласно прогнозам, после изменения количество занятых мест на парковках сократится на 12%.

Произойдут следующие изменения:

• Синяя зона отныне охватит и бывшую красную зону, и часть желтой зоны около Лукишкской площади и на ул. Гинею, где значительно вырос поток автомобилей.

реклама

• Красная зона охватит Ужупис, ул. Пилимо, пр. Конституциес, около бизнес-центров, центров притяжения, и территорию между проспектом Гядимино, ул. Й.Ясинске и А.Ротундо.

• Желтая зона охватит часть Жверинаса между ул. Латвю и Парибе, территорию около бывшего магазина Audėjаs, квартал Паупе, часть Науяместиса и Шнипишкес до ул. Жальгире. С 1 мая до 30 сентября желтой зоной будет пространство около пляжа в Валакампяй, около озер Бальсе, Бальже и Тапяляй.

• Желтая зона — часть Антакальниса вокруг парка Сапег (это одобрили и жители этой территории).

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600