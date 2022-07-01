Банк Литвы предлагает увеличить «минималку» 

Банк Литвы заявляет, что минимальная месячная зарплата (MMЗ) может увеличиться в следующем году на 18,9%, или на 138 евро до 868 евро, но в то же время указывает, что поддержит поиск более осторожных решений из-за высокой экономической неопределенности, например, более позднее решение по ММЗ или повышение его по частям.

«Но на самом деле есть согласованная формула, согласно которой минимальная заработная плата должна быть соответственно увеличена в следующем году. Формула для того и применяется, чтобы этот процесс был максимально отделен от политических решений и руководствовался объективными экономическими расчетами», — сказал Г. Шимкус.

Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы Инга Ругинене заявила BNS, что ММЗ должна увеличиться в следующем году, но остается самый большой вопрос, как Банк Литвы рассчитает возможное изменение.

«Однозначно ММЗ должна вырасти. Зная нашу ситуацию, когда цены растут невероятными темпами, понятно, что ММЗ должна расти. Однако насколько – мы с нетерпением ждем расчетов Банка Литвы. Главный вопрос в том, как она будет рассчитываться, данные за год будут взяты», — сказала И. Ругинене.

Андрюс Романовскис, президент Литовской конфедерации бизнеса, заявил, что Трехсторонний совет согласовал принципы расчета MМЗ и будет доверять рекомендациям Банка Литвы.

«Мы договорились о принципе, о формуле, что мы доверяем расчетам банка, тому, что банк предложит. Я доверяю процессу, который также основан на принципах, и думаю, что банк ответственно предложит цифры, хотя спираль инфляции связана и с тем, что зарплаты в нашей стране растут очень быстро», — сказал А. Романовскис.

В этом году ММЗ составила 730 евро до вычета налогов, или 550 евро «на руки».

Трехсторонний совет достиг согласия в том, что отношение ММЗ к средней заработной плате (СЗП) должно быть не менее 45% и не более 50%, а также должен соответствовать четверти наибольшего отношения между СЗП и ММЗ стран ЕС, который оценивается на основе данных последних трех лет.

Начальник Отдела макроэкономики и прогнозирования БЛ Котрина Тамошявичене сообщила, что размер ММЗ рассчитывался по формуле, согласованной Трехсторонним советом, и от нее предлагалось не отклоняться, но она также предупредила, что увеличение ММЗ может вызвать дополнительные трудности.

«Мы предлагаем опираться на формулу и в дальнейшем, не видим веских причин для значительного отклонения от нее. Однако экономическая неопределенность на данный момент высока, а баланс рисков для экономического роста отрицательный. Поэтому мы поддержали бы поиск более осторожных решений, возможно, принятие решения позже в этом году или поиск других способов защитить себя от некоторых рисков и оценить изменения в экономике, если они начнут материализоваться», — сказала К. Тамошявичене на заседании Трехстороннего совета.

Информация «ЛК», BNS