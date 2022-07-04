Финансирование стрелков утроено: выделены деньги на оружие, экипировку, оборудование 

На дополнительные средства Литовский союз стрелков планирует закупить в 2022-2025 годах 4500 винтовок, комплекты новой одежды, 1,5 тыс. автоматических ружей е G-36 с патронами, 2 тыс. касок, 500 бронежилетов, по 2 тыс. шт. жилетов и рюкзаков, 70 тепловизоров, 250 цифровых радиостанций.

Также оценена необходимость улучшения условий за счет закупки 60 каркасных палаток с оборудованием, 20 электрогенераторов, 16 автомобилей повышенной проходимости и 8 микроавтобусов.

«Финансирование детских лагерей Союза стрелков значительно увеличится», — говорится в сообщении министерства.

«События последних лет показали, что стрелки крайне важны не только в укреплении обороноспособности, но и могут успешно поддерживать гражданские институты в мирное время: помощь во время пандемии COVID-19, весомый вклад в обеспечение помощи во время кризиса нелегальной миграции путем, который способствовал преодолению вызовов национальной безопасности», — сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

Как говорится в сообщении Минобороны, количество финансируемых штатов в Союзе стрелков также увеличивается, а заработную плату планируется повышать каждый год.

Соглашение между Министерством обороны и Литовским союзом стрелков об использовании средств государственного бюджета вступило в силу в пятницу и меняет модель финансирования союза.

На организацию возлагается большая ответственность за выполнение своих финансовых обязательств, а выделяемые ей из государственного бюджета ассигнования напрямую связываются с результативностью и эффективностью.

Литовский союз стрелков был основан в 1919 году, в настоящее время насчитывает около 12,7 тыс. членов.

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