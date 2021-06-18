Банк Литвы следит за начинающим «нагреваться» рынком жилья

«Мы внимательно следим за темпами роста цен и активностью на жилищном рынке», – отметил Г. Шимкус на пресс-конференции.

«Мы понимаем, что если эти тенденции продолжатся, то могут возникнуть риски, поэтому очень важно наблюдать за балансом рисков и обеспечивать слаженное развитие рынка, мы готовы своевременно и активно использовать макропруденциальные меры», – сказал он.

Среди мер, установленных для снижения рисков на рынке недвижимости, есть регистрация предварительных заключаемых договоров, надзор за структурой налогов на недвижимость, а если ситуация не будет меняться, Банк Литвы рассмотрит применение секторного системного резерва рисков для портфеля жилищных кредитов.

По словам Г. Шимкуса, рост цен на жилье особенно вырос по причине спроса, а рост накопительных вкладов позволяет жителям быстрее накопить деньги на жилье.

Росту жилищных цен, по словам главы БЛ, также способствуют растущие зарплаты и повышение цен на сырье. Однако он подчеркивает, что пока стоимость жилья не завышена.

«Все же, при сохранении особо большой активности на рынке жилья и течение более длительного периода, может образоваться дисбаланс спроса и предложения, начаться негармоничный рост цен, по причине которого цены будут расходиться с истинной стоимостью и жилищный рынок может «перегреться», – предупредил он.

На минувшей неделе Реестровый центр сообщил, что в последнее время на рынке недвижимости не только фиксируется рост цен, но и рекордное количество сделок.