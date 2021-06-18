Банк Литвы следит за начинающим «нагреваться» рынком жилья

Банк Литвы (Центробанк, БЛ), следящий за «нагревающимся» жилищным рынком, готов к использованию макропруденциальных мер, заявил председатель правления БЛ Гедиминас Шимкус.
БЛ оценивает возможный «перегрев» рынка недвижимости как один из двух вызовов финансовой стабильности, оценивает риски как среднего уровня.
«Мы внимательно следим за темпами роста цен и активностью на жилищном рынке», – отметил Г. Шимкус на пресс-конференции.
«Мы понимаем, что если эти тенденции продолжатся, то могут возникнуть риски, поэтому очень важно наблюдать за балансом рисков и обеспечивать слаженное развитие рынка, мы готовы своевременно и активно использовать макропруденциальные меры», – сказал он.
Среди мер, установленных для снижения рисков на рынке недвижимости, есть регистрация предварительных заключаемых договоров, надзор за структурой налогов на недвижимость, а если ситуация не будет меняться, Банк Литвы рассмотрит применение секторного системного резерва рисков для портфеля жилищных кредитов.
По словам Г. Шимкуса, рост цен на жилье особенно вырос по причине спроса, а рост накопительных вкладов позволяет жителям быстрее накопить деньги на жилье.
Росту жилищных цен, по словам главы БЛ, также способствуют растущие зарплаты и повышение цен на сырье. Однако он подчеркивает, что пока стоимость жилья не завышена.
«Все же, при сохранении особо большой активности на рынке жилья и течение более длительного периода, может образоваться дисбаланс спроса и предложения, начаться негармоничный рост цен, по причине которого цены будут расходиться с истинной стоимостью и жилищный рынок может «перегреться», – предупредил он.
На минувшей неделе Реестровый центр сообщил, что в последнее время на рынке недвижимости не только фиксируется рост цен, но и рекордное количество сделок.