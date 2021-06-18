ICAO осенью обнародует отчет по ситуации с посадкой самолета Ryanair

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Итоговый доклад Международной организации гражданской авиации (ICAO) по ситуации с посадкой авиалайнера компании Ryanair в Минске будет представлен после 13 сентября — в ходе следующей сессии Совета организации. Об этом говорится в заявлении ICAO.

«Расследование продолжается, отчет ожидается на следующей сессии Совета, которая начнется 13 сентября», — сообщили в организации.