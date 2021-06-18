Польша призвала ФРГ вернуть награбленные во время войны культурные ценности

«Такие слова укрепляют дружбу и примирение», — сказал Дуда, отметив, однако, что нужны и конкретные дела. Президент Польши, в частности, предложил Германии начать диалог о возвращении его стране культурных ценностей, награбленных во время нацистской оккупации Польши. Их количество Дуда оценил в один миллион. Глава польского государства также указал, что во время оккупации было разрушено 70 процентов архитектурных строений в Польше.

«Важно привести эти вещи в порядок. Мы ожидаем дальнейших шагов, чтобы завершить процесс примирения. В германо-польских отношениях не должно оставаться белых пятен, табуированных тем и лживости», — подчеркнул Анджей Дуда.

Дуда не потребовал репараций

В то же время польский президент не стал вновь озвучивать требования Варшавы о выплате его стране репараций за разрушения во время Второй мировой войны. Председатель правящей в Польше национал-консервативной партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский оценил объем репараций в несколько сот миллиардов евро.

Франк-Вальтер Штайнмайер в своем обращении к участникам форума лишь кратко отреагировал на критику со стороны Дуды. «История сильно отягощает германо-польские отношения», — констатировал он. Штайнмайер призвал к укреплению доверия и высоко оценил широкое сотрудничество между двумя странами, ставшее возможным благодаря подписанию договора о добрососедстве 30 лет тому назад.

«На фоне трудной истории наших стран этот договор — подарок, который нужно оберегать. Партнерство между Германией и Польшей со времени подписания договора расцвело пышным цветом», — отметил Штайнмайер.