ООН: число беженцев за год выросло на 4%

«За каждой цифрой стоят люди, вынужденно покинувшие свои дома», — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, подчеркнув, что они заслуживают внимания, поддержки и нахождения решения. По его словам, требуется гораздо большая политическая воля для урегулирования конфликтов.

Как отмечается в докладе, среди вынужденно покинувших свои дома людей 42% приходится на несовершеннолетних, и они особенно уязвимы. По оценкам УВКБ, почти 1 млн детей родились беженцами с 2018 по 2020 годы. Эксперты обращают внимание на тот факт, что в разгар пандемии в 2020 году 160 стран закрыли свои границы, а 99 государств при этом не делали исключений в этом режиме для допуска на свою территорию иностранцев, нуждающихся в защите. В течение 2020 года в свои дома вернулись 3,2 млн внутренне перемещенных лиц и 251 тыс. беженцев. Еще 33,8 тыс. беженцев получили гражданство стран, на территории которых они ранее нашли приют.

Филиппо Гранди призвал мировых лидеров и тех, кто имеет влияние, отставить в сторону свои разногласия и положить конец эгоистическим подходам к политике. По его мнению, нужно сосредоточить усилия на предотвращении и урегулировании конфликтов и обеспечении уважения прав человека.