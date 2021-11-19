Банк SEB повышает расценки

Фото BFL/Tomas Urbelionis

Литовский банк SEB Bankas планирует повысить некоторые расценки на услуги с конца января следующего года. Вырастет минимальная плата за базовые банковские услуги (за открытие, управление, закрытие банковского счета, зачисление средств на счет) и выдачу генератора.

Представители банков Swedbank, Citadele и Siauliu bankas указали, что в следующем году изменений на расценки не планируется, Luminor Bankas заявил, что изменение цен может быть рассмотрено только в начале следующего года, сообщил портал LRT.lt.

По сообщению Банка Литвы (БЛ, Центробанка), закон не запрещает банкам изменять плату за услуги, но они должны уведомить потребителя заранее — как минимум за два месяца до изменения.

Как отметил БЛ, максимальная цена корзины платежного счета не может превышать 1,45 евро, а для лиц, получающих социальную помощь, она не может превышать 0,72 евро в месяц.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ