Банки поднимают расценки за услуги

«Обоснованно ли повышение цен на банковские услуги?» — спросила заместитель председателя комитета Сейма ЛР по аудиту социал-демократ Раса Будбергите.

По словам Г. Шимкуса, это сложный вопрос, поскольку кредитные учреждения самостоятельно устанавливают тарифы на услуги и информируют об этом клиентов. И это уже вопрос выбора последних, хотят ли они продолжать пользоваться такими услугами или отказаться от них.

«Чем занимается Банк Литвы? Согласно закону, он устанавливает цену на основную корзину платежных услуг — это минимальный объем услуг, а установленная цена — максимальная, она сегодня составляет 1,45 евро, и большинство банков ее применяют. Если цена, которую мы установили ранее, была ниже, цены на корзины уже были снижены. Цель состоит в том, чтобы каждый плательщик получил корзину, которая подходит ему больше всего и по приемлемой цене.

Существуют ли картельные сговоры или банки сообща поднимают цены? У нас есть специальный орган, который занимается такими вопросами, — Совет по конкуренции. В октябре прошлого года он провел предварительный анализ собранных данных и не инициировал расследования возможного нарушения закона», — сказал Г. Шимкус.

Корзины услуг банков и других финансовых учреждений также являются проблемной зоной — по данным самого Банка Литвы, ими пользуется только 3% населения. По словам руководителя фракции социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса, возможные причины низкой ставки – это недостаточное количество предлагаемых услуг или просто незнание людьми, что такой возможностью можно воспользоваться и сэкономить, не платя за каждую операцию отдельно.

«Каждый год мы оцениваем состав корзины. Я слышу ваше предложение о включении новых услуг и думаю, что мы в Банке Литвы уделяем достаточно внимания оценке этих аспектов. На мой взгляд, лучше иметь то, что нужно, по более низкой цене, чем иметь «навороченные» элементы по более высокой цене», — сказал Г. Шимкус.

Социал-демократы также поинтересовались у главы Банка Литвы планами расширения сети банкоматов. По словам Г. Шимкуса, по инициативе Банка Литвы был подписан меморандум с коммерческими кредитными учреждениями, обязывающий установить пункты выдачи наличных в 100 новых местах. Правда, как признал Г. Шимкус, есть отставание от плана.

«На данный момент установлен 81 банкомат из 100, остальные должны быть оборудованы к 1 сентября. Мы рассчитывали завершить установку банкоматов к 1 июля, но в силу понятных обстоятельств — начавшаяся война, сбои в цепочке поставок, проблемы с Китаем — отстаем, но это вопрос дней, когда все они будут готовы к использованию.

Вряд ли мы установим банкоматы в каждом населенном пункте. Цель состоит в том, чтобы 90% населения могли добраться до банкомата в пределах 10 километров и обналичить деньги. Если банкомат в полной мере не используется, это пустая трата ресурсов», — сказал Г. Шимкус, отвечая на вопрос депутата Оринты Лейпуте о развитии сети банкоматов.