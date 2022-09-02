Что новый учебный год готовит?

В новом учебном году не останется 5-8 объединенных классов. Также не будут объединяться 9-10 классы (I-II гимназические). 1-4 можно будет объединять, но только по два. От комбинированных классов отказываются, потому что практически невозможно обеспечить качество образования для учащихся разного возраста.

Минимальное количество учеников 1-10 классов — восемь. При таком количестве учащихся еще возможны применение разнообразных методов обучения, работа в группах, проектная деятельность, дискуссии. Когда в классах очень мало детей, качество образования страдает, ведь обучение заключается не только в передаче академических знаний, оно гораздо обширнее — развитие у учащихся социальных, творческих и других необходимых в жизни компетенций, обучение через сотрудничество.

Это установленное количество учащихся может быть меньше в школах с преподаванием на языке национального меньшинства и в школах с литовским языком обучения, если они расположены на территории Вильнюсского, Шальчининкского районов и Нерингского самоуправления, когда невозможно сформировать большие классы из-за малого количества детей в этом районе.

Минимальное количество учащихся в III-IV гимназических классах — 12 человек. В гимназиях должно формироваться не менее двух III гимназических классов, за исключением предусмотренных исключений.

Классы, в которых 1 сентября не наберется минимальное количество, будет невозможно зарегистрировать в Регистре учеников. Зачисление в классы, превышающее установленное количество учеников, также будет ограничено.

С целью отказаться от изучения в школах русского языка в качестве второго собираются расширить возможности изучать другие языки, сказала министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене. При этом министр подчеркнула, что сейчас учителей этого предмета подготовлено больше всего, а нанять преподавателей других языков – сложно. «Мы хотели бы, чтобы как можно скорее расширялись возможности изучать другие языки. Видим, что растет выбор немецкого, французского языков», – сказала Ю. Шюгждинене на пресс-конференции.

Министр подчеркнула, что сложнее всего второй выбираемый для изучения язык изменить в малых школах. «Если есть такие классы, в которых учатся 5-8 учеников, то нанять учителей, которые бы обучали французскому, немецкому или другим языкам, сложно. Так что сегодня выбирают самый легкий путь – тех учителей, которых больше всего, – пояснила министр. – Но будем делать все, чтобы ситуация изменилась».

Министерство образования указывает, что в новом учебном году во всех школах будет реализована программа профориентации – в школах начнет работать больше специалистов по карьере, которые будут консультировать учащихся и помогать им определиться с дальнейшим образованием и планом карьеры.

Ожидается, что в конце следующего года в образовательных учреждениях будут работать 380 специалистов по карьере, а в 2024 году – около 425. До этого учебного года в школах работало более 80 специалистов по карьере.

Литовское образование в индексе благополучия стран Организации европейского сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2022 году получило 7,7 балла из 10. Литва занимает 13-е место среди 40 стран, что на пять позиций выше, чем в 2018 году, отмечено в пресс-релизе Министерства образования, науки и спорта.

Хотя общие показатели хорошие, в Литве меньше людей занимается обучением на протяжении всей жизни, чем в среднем в других странах. В 2021 году в Литве по программам формального и неформального образования обучалось 8,5% взрослых жителей в возрасте 25-64 лет. Этот показатель был ниже, чем в среднем по странам ЕС (10,8%), хотя разница между литовским показателем и средним показателем по ЕС за последний год уменьшилась.

С 2018 года на 14% увеличилось количество школ с лабораториями. В прошлом учебном году почти у половины школ (47%) были лаборатории.

Еще одним важным направлением является улучшение благополучия и самочувствия детей, ведь во время пандемии количество детей, чувствующих себя хорошо, уменьшилось более чем на десятую часть, а в международном контексте показатели благополучия литовских детей низкие. Поэтому Министерство образования, науки и спорта увеличивает число специалистов, работающих в школах. В прошлом учебном году работало более 3,5 тыс. помощников педагогов. В сентябре 2021 года их зарплаты были повышены на 20%, в 2022 году – еще на 12,5%, планируется, что в 2023 и 2024 годах их зарплаты вырастут еще на 10,5%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ