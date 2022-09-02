Соревнования по энергосбережению

Участвовать в соревновании приглашают учреждения, которые обосновались в помещениях Имущественного банка. Ему принадлежит около 5 проц. всего госимущества — 500 зданий и около 500 тыс. кв метров площади. Руководство банка информировало и о планах ускорить инвестиции в здания, чтобы они были энергетически более эффективны. Имущественный банк уже рассылает учреждениям предложения по экономии электроэнергии, подготовленные совместно с Министерством энергетики.

По данным Имущественного банка, только государственные учреждения, расположенные в помещениях, находящихся в управлении этого учреждения, в прошлом году использовали 22 млн кВтч электроэнергии и 50 млн кВтч тепловой энергии. При обновлении государственного имущества это потребление ежегодно уменьшается примерно на 5%, а эффект экономии достигает 1 млн евро.

По словам руководителя Имущественного банка Миндаугаса Синкявичюса, долгосрочные меры по энергосбережению работают, но их реализация требует времени.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ