Имущественный банк Литвы совместно с Министерством финансов организует национальные соревнования по экономии электроэнергии. Объявлено об инициативе «putinOut», на которую планируется выделить 50 тысяч евро для трех учреждений, которые экономят больше всего электроэнергии.
Национальные соревнования по энергосбережению стартуют 2 сентября и продлятся до конца года, а учреждения, сэкономившие больше всего средств, на полученные средства смогут отремонтировать свои помещения, оборудовать открытую террасу или комнату отдыха.
Участвовать в соревновании приглашают учреждения, которые обосновались в помещениях Имущественного банка. Ему принадлежит около 5 проц. всего госимущества — 500 зданий и около 500 тыс. кв метров площади. Руководство банка информировало и о планах ускорить инвестиции в здания, чтобы они были энергетически более эффективны. Имущественный банк уже рассылает учреждениям предложения по экономии электроэнергии, подготовленные совместно с Министерством энергетики.
По данным Имущественного банка, только государственные учреждения, расположенные в помещениях, находящихся в управлении этого учреждения, в прошлом году использовали 22 млн кВтч электроэнергии и 50 млн кВтч тепловой энергии. При обновлении государственного имущества это потребление ежегодно уменьшается примерно на 5%, а эффект экономии достигает 1 млн евро.
По словам руководителя Имущественного банка Миндаугаса Синкявичюса, долгосрочные меры по энергосбережению работают, но их реализация требует времени.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ