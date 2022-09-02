Услуги стоматологов

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С сентября 2022 года все частные врачи-стоматологи в Литве должны подключиться к системе e.sveikatos и вносить информацию о предоставленных пациенту услугах. Врачи недовольны увеличением нагрузки и говорят о намерении поднять цены на услуги, сообщает LNK. Сейчас часть стоматологов указывает информацию о предоставленных услугах и процедурах в картах больного, в систему e.sveikatа вводят только информацию, необходимую для предоставления справок в школу или детский сад.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ