Банки в прибыли

Совокупные активы банков в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2021 года увеличились на 271 млн евро, или на 0,6%, и составили 43,1 млрд евро.

Портфель бизнес-кредитов за квартал вырос на 423 млн евро (на 4,6%) и составил 89,7 млрд евро, превысив кредитный показатель до пандемии, а кредиты населению увеличились на 365 млн евро (на 3%) до 12,4 млрд евро.

Депозиты в банках в первом квартале уменьшились на 37 млн евро (на 0,1%) по сравнению с четвертым кварталом 2021 года — до 35,1 млрд евро. Вклады населения за квартал сократились на 179 млн евро (на 0,8%). По данным ЦБ, это было связано с краткосрочным желанием подстраховаться после начала войны.

В настоящее время 13 банков имеют банковские или специализированные банковские лицензии, а 6 банков действуют как филиалы иностранных банков.

В лидерах — Swedbank и SEB

В конце марта банки Swedbank и SEB лидировали на банковском рынке Литвы по объему накопленных активов, занимая вместе 62,3% рынка, сообщил Банк Литвы (БЛ, Центробанк).

По данным БЛ, Swedbank накопил 15,868 млрд евро активов и по этому показателю ему принадлежало 36,8% банковского рынка Литвы. На втором месте оказался SEB с 10,995 млрд евро и 25,5% рынка. С 3,911 млрд евро активов Siauliu bankas был третьим с долей 9,1% рынка.

В конце марта совокупные активы литовских коммерческих банков составляли 33,4 млрд евро (77,5% от общих активов системы), филиалы иностранных банков — 9,67 млрд евро (22,5%).

Банки повышают плату за услуги

Некоторые банки уже подняли цены, но другие обещают изменения с сентября. Некоторые услуги подорожают более чем на 40 процентов. Жители получили сообщения, что с сентября придется платить больше за некоторые банковские услуги. В сообщении банка SEB для клиентов указано, что с 1 сентября будут обновлены общие правила, расценки услуг и операций для частных клиентов и перечень услуг, предоставляемых в интернет-банке. Сообщается, что наиболее важными изменениями являются новые расценки, хотя минимальная базовая банковская комиссия для клиентов, не выбравших план, увеличилась на 30 центов в начале года.

Luminor Bank изменил ставки с 1 апреля, Swedbank обещает изменения с сентября. Стандартная плата за тарифный план Patogu не меняется и остается на уровне 1,3 евро в месяц, но тарифный план Patogu будет стоить уже не 0,9 евро в месяц, а 1,1 евро/месяц.

Услуги также будут стоить дороже для клиентов банка, которые не выбрали конкретные тарифные планы. Минимальная плата за обслуживание будет составлять 1 евро в месяц, хотя ранее она составляла 0,7 евро в месяц, а ежемесячная плата за обслуживание бесконтактной карты Debit Mastercard будет составлять 1 евро в месяц, хотя ранее она также составляла 0,7 евро в месяц. Кроме того, выпуск и замена нового PIN-генератора вместо 8,69 евро с осени будет стоить 16 евро.

Информация «ЛК», BNS