Культурный паспорт для школьников

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Действие культурного паспорта для школьников продолжается и после окончания учебного года, все лето – школы могут выбирать из перечня более чем 3 тысяч услуг.

«Мы надеемся, что программы культурного паспорта, которые пройдут летом, вызовут большой интерес со стороны школ. Лето открывает возможности для большего количества культурных мероприятий, экскурсий и других мероприятий, предлагаемых в коллекции «Культурный паспорт», для проведения на открытом воздухе, для путешествий в другие места. Приглашаем администрации самоуправлений и школ позаботиться о безопасной перевозке учащихся, если выбранная программа проходит не в школе, а в другом городе или на природе», — говорит заместитель министра культуры Альбинас Вильчинскас.