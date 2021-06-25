Банковский рынок Литвы

На втором месте был банк SEB bankas – он накопил 10,147 млрд евро активов и владел 26,5% рынка, банк Siauliu bankas, владеющий активами в размере 155 млрд евро, был третьим и занимал 8,2% рынка.

Совокупные активы зарегистрированных в Литве коммерческих банков в марте составили 28,827 млрд евро (75,2% совокупных активов банковской системы), активы филиалов иностранных банков составили 9,486 млрд евро (24,8%).

Совокупный портфель кредитов и прочих предварительных платежей Swedbank в конце первого квартала составил 6,117 млрд евро, банка SEB bankas – 5,892 млрд. евро, Siauliu bankas – 1,83 млрд. евро. На Swedbank пришлось 30,8% кредитного рынка, на SEB bankas – 29,7%, а на Siauliu bankas – 9,2% рынка.

Портфель кредитов домашним хозяйствам Swedbank составил 4,239 млрд евро (38,2% рынка), у SEB bankas – 3,07 млрд евро (27,7%), а только портфель жилищных кредитов – соответственно 3,569 млрд евро (39,5%) и 2,725 млрд евро (30,2%).

Совокупный портфель вкладов Swedbank в конце первого квартала составил 12,794 млрд евро (39,3% рынка), из которых 8,055 млрд евро пришлось на вклады домашних хозяйств (44% рынка), а 3,177 млрд евро – на вклады нефинансовых компаний (33,5% рынка).

Портфель вкладов SEB bankas составил 8,854 млрд евро (27,2% рынка), из них на вклады домашних хозяйств пришлось 5,303 млрд евро (29%), а на вклады нефинансовых компаний – 3,034 млрд евро (32% рынка).

Сумма вкладов в банке Siauliu bankas составила 2,526 млрд евро (7,8% рынка), основная часть пришлась на вклады домашних хозяйств – 1,533 млрд евро (8,4%).

В данный момент в Литве лицензиями специализированного банка обладают 12 банков, а как зарубежные филиалы действуют 6 банков.

Информация «ЛК», BNS