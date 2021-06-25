«Перегрев» рынка жилья

«Мы внимательно следим за темпами роста цен и активностью на жилищном рынке», – отметил Г. Шимкус на пресс-конференции.

Среди мер, установленных для снижения рисков на рынке недвижимости, есть регистрация предварительных заключаемых договоров, надзор за структурой налогов на недвижимость, а если ситуация не будет меняться, Банк Литвы рассмотрит применение секторного системного резерва рисков для портфеля жилищных кредитов. По словам Г. Шимкуса, рост цен на жилье особенно вырос по причине спроса, а рост накопительных вкладов позволяет жителям быстрее накопить деньги на жилье. Росту жилищных цен, по словам главы БЛ, также способствуют растущие зарплаты и повышение цен на сырье. Однако он подчеркивает, что пока стоимость жилья не завышена.

«Все же при сохранении особо большой активности на рынке жилья и течение более длительного периода может образоваться дисбаланс спроса и предложения, начаться неадекватный рост цен, по причине которого цены будут расходиться с истинной стоимостью и жилищный рынок может «перегреться», – предупредил он.

В июне Реестровый центр сообщил, что в последнее время на рынке недвижимости фиксируется не только рост цен, но и рекордное количество сделок.

Между тем экономист SEB Bankas Тадас Повилаускас отметил в Facebook, что такой рост цен на жилье опередил рост заработной платы. Он предположил, что во втором квартале годовое изменение цен на жилье будет еще выше.

«И все более актуальным становится вопрос – какой рост цен может выдержать Банк Литвы или государственный сектор, прежде чем принимать решения, замедляющие рост цен?» – отметил Т.Повилаускас. По его словам, самое простое и примитивное решение – сравнить рост доходов населения и рост цен на жилье в последние годы, чтобы спрогнозировать, насколько цены на жилье могут вырасти в ближайшем будущем и смогут ли они вернуться к уровню до пандемии.

Т.Повилаускас отметил, что до введения евро 1 января 2015 года цены на жилье не были ни слишком высокими, ни слишком низкими и соответствовали уровню доходов. С тех пор и до начала 2021 года средняя заработная плата после уплаты налогов увеличилась на 68 процентов, а цена жилья – на 46 процентов, поэтому накопленная разница немного превышает 20 процентов.

«Грубо говоря, у нас еще есть в резерве разница в 15-20 процентов, которая будет исчезать, но не в этом году. Конечно, действия должны быть активными, но давайте не будем забывать, что цены на жилье быстро растут во многих странах ЕС, и будет важно следить за действиями, предпринимаемыми властями в других странах», – заметил экономист.