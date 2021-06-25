«Перегрев» рынка жилья

Банк Литвы (Центробанк, БЛ), следящий за «нагревающимся» жилищным рынком, готов к использованию макропруденциальных мер, заявил председатель правления БЛ Гядиминас Шимкус.
БЛ оценивает возможный «перегрев» рынка недвижимости как один из двух вызовов финансовой стабильности, оценивает риски как среднего уровня, сообщает BNS.
«Мы внимательно следим за темпами роста цен и активностью на жилищном рынке», – отметил Г. Шимкус на пресс-конференции.
Среди мер, установленных для снижения рисков на рынке недвижимости, есть регистрация предварительных заключаемых договоров, надзор за структурой налогов на недвижимость, а если ситуация не будет меняться, Банк Литвы рассмотрит применение секторного системного резерва рисков для портфеля жилищных кредитов. По словам Г. Шимкуса, рост цен на жилье особенно вырос по причине спроса, а рост накопительных вкладов позволяет жителям быстрее накопить деньги на жилье. Росту жилищных цен, по словам главы БЛ, также способствуют растущие зарплаты и повышение цен на сырье. Однако он подчеркивает, что пока стоимость жилья не завышена.
«Все же при сохранении особо большой активности на рынке жилья и течение более длительного периода может образоваться дисбаланс спроса и предложения, начаться неадекватный рост цен, по причине которого цены будут расходиться с истинной стоимостью и жилищный рынок может «перегреться», – предупредил он.
В июне Реестровый центр сообщил, что в последнее время на рынке недвижимости фиксируется не только рост цен, но и рекордное количество сделок.
Между тем экономист SEB Bankas Тадас Повилаускас отметил в Facebook, что такой рост цен на жилье опередил рост заработной платы. Он предположил, что во втором квартале годовое изменение цен на жилье будет еще выше.
«И все более актуальным становится вопрос – какой рост цен может выдержать Банк Литвы или государственный сектор, прежде чем принимать решения, замедляющие рост цен?» – отметил Т.Повилаускас. По его словам, самое простое и примитивное решение – сравнить рост доходов населения и рост цен на жилье в последние годы, чтобы спрогнозировать, насколько цены на жилье могут вырасти в ближайшем будущем и смогут ли они вернуться к уровню до пандемии.
Т.Повилаускас отметил, что до введения евро 1 января 2015 года цены на жилье не были ни слишком высокими, ни слишком низкими и соответствовали уровню доходов. С тех пор и до начала 2021 года средняя заработная плата после уплаты налогов увеличилась на 68 процентов, а цена жилья – на 46 процентов, поэтому накопленная разница немного превышает 20 процентов.
«Грубо говоря, у нас еще есть в резерве разница в 15-20 процентов, которая будет исчезать, но не в этом году. Конечно, действия должны быть активными, но давайте не будем забывать, что цены на жилье быстро растут во многих странах ЕС, и будет важно следить за действиями, предпринимаемыми властями в других странах», – заметил экономист.