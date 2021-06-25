Карта спортивной инфраструктуры

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Вильнюсское самоуправление вместе с командой Active Vilnius создали карту общественных спортивных площадок. На ней более 500 объектов, где жители и гости города могут проводить время абсолютно бесплатно, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления.

По словам вице-мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, столичные жители не всегда хорошо знакомы со своими районами, не всегда знают, где можно активно провести свободное время. Самоуправление Вильнюса решило напомнить своим жителям о спортивной инфраструктуре, доступной в их районах.