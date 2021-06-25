Карта спортивной инфраструктуры

Вильнюсское самоуправление вместе с командой Active Vilnius создали карту общественных спортивных площадок. На ней более 500 объектов, где жители и гости города могут проводить время абсолютно бесплатно, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления.
По словам вице-мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, столичные жители не всегда хорошо знакомы со своими районами, не всегда знают, где можно активно провести свободное время. Самоуправление Вильнюса решило напомнить своим жителям о спортивной инфраструктуре, доступной в их районах.
Всего в столице насчитывается 108 площадок с тренажерами, 262 баскетбольные и 109 волейбольных площадок, 67 футбольных полей, 11 теннисных кортов, 3 комплекса для диск-гольфа, 3 парка для скейтбордистов и 1 парк для велосипедистов.
Для того чтобы было легче найти все это на карте, специалисты рассортировали площадки по категориям. Это школьные площадки, спортивные площадки в сянюниях, площадки с тренажерами и т.д. Карту будут постоянно обновлять, добавлять в нее важную информацию, фотографии и полезные контакты. При помощи этой карты люди смогут также узнавать о состоянии площадок, часах работы и пр.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt