Обновленный бюджет

В доработанном бюджете на 2021 год основное внимание уделяется охране государственной границы и финансовым обязательствам Литвы перед НАТО. Между тем с учетом обновленного Сценария экономического развития в усовершенствованном госбюджете снижен дефицит сектора власти.

«После обновления прогнозов поступлений мы видим, что значительно снижается дефицит сектора власти — сейчас он составит 6,9% валового внутреннего продукта (ВВП). Также в обновленном проекте бюджета мы дополнительно приняли во внимание геополитическую напряженность и потребность обеспечить надлежащую оборону страны, сохранить международные обязательства Литвы по обороне, поэтому мы выделили дополнительные средства на эти цели», — сказала для пресс-релиза министр финансов Гинтаре Скайсте.

В усовершенствованном проекте госбюджета ассигнования увеличиваются на 53,5 млн евро. Из них 20,7 млн евро дополнительно выделяется Министерству обороны с целью соблюдения установленного показателя на оборону в 2,03% ВВП.

Из-за роста напряженности на границе 14,4 млн евро выделяется на укрепление охраны границы с Беларусью, а на улучшение инфраструктуры на погранпереходах Лаворишкес, Шальчининкай и Райгардас Министерству транспорта и коммуникации дополнительно выделяется 1,05 млн евро.

На основании обновленного Минфином Сценария экономического развития и изменившихся макроэкономических данных изменен баланс сектора власти на этот год. В документе прогнозируется дефицит сектора власти в размере 6,9% ВВП по сравнению с представленным в июне проектом пересмотра, в котором прогнозировался дефицит в размере 8,4% ВВП.

«Это лучший показатель, чем в среднем по Европейскому союзу или по зоне евро. Средний уровень дефицита бюджета в Евросоюзе — 7,5 процента, в зоне евро – восемь процентов», — заявила Г. Скайсте.

По ее словам, с точки зрения государственного долга, прогнозы лучше, чем предполагалось в первоначальном проекте поправок к бюджету. Ожидается, что в текущем году уровень госдолга составит 49,9 процента, в следующем – 49,6 процента, а в 2023-2024 годах – 52,4 процента.

В 2022 году дефицит властного сектора может составить 3,5%, отметила министр финансов.

По ее словам, переговоры с министерствами и ведомствами о госбюджете следующего года начнутся в ближайшее время.

К 2030 году Литва повысит финансирование обороны до 2,5%

В связи с ростом угроз с Востока как никогда требуется сильный блок НАТО, и Литва сохранит обязательство выделять на оборону не менее 2% своего внутреннего валового продукта, постепенно повышая его до 2,5% к 2030 году, заявил на саммите альянса в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщает BNS.

«Следует подчеркнуть значение этого саммита НАТО, он происходит в особый период, когда мы испытываем растущие угрозы, особенно с восточной стороны, поэтому сегодня НАТО как никогда нужен сильным, жизнеспособным и надежным», – заявил Г. Науседа журналистам накануне саммита НАТО.

«Наше основное послание – мы всеми силами хотим внести вклад в систему коллективной обороны и сдерживания НАТО, которая готова реагировать на всевозможные вызовы быстро и решительно, поскольку сегодня способность быстро реагировать очень четкими ресурсами на возникающие вызовы является основополагающим элементом. Поэтому мы заявляем, что это должно получать соответствующее финансирование», – сказал президент.

Он подчеркнул, что Литва взяла обязательство поддерживать финансирование обороны на уровне «не менее 2% ВВП в данный момент и повышать этот процент постепенно, чтобы к 2030 году добиться 2,5%».

Прогноз роста ВВП

Между тем Банк Литвы (Центробанк, БЛ), утвердивший экономические показатели страны за первый квартал этого года, повысил прогноз роста внутреннего валового продукта страны на 2021 год до 5,1%, сообщает BNS. В марте ЦБ прогнозировал рост экономики в этом году в размере 2,9%.

«Лучшие, чем ожидалось, данные ВВП Литвы в первом квартале, когда еще применялось много ограничений на экономическую деятельность, позволяют надеяться на значительно больший экономический рост и в дальнейшем», – заявил на минувшей неделе председатель правления БЛ Гядиминас Шимкус, представляя новейшие макроэкономические прогнозы.

Ожидается, что в следующем году рост экономики Литвы замедлится до 4,1%. В марте БЛ прогнозировал, что в 2022 году ВВП вырастет на 5,1%.