К снятию запретов на алкоголь вернутся осенью

Поправки к Закону о контроле над алкоголем с целью отмены некоторых ограничений инициировали четыре депутата фракции Движения либералов, четыре представителя консерваторов и два члена фракции Партии свободы в Сейме.

Представляя поправки, один из инициаторов проекта либерал Андрюс Багдонас сказал, что они призваны «разрешить некоторые несовместимые аспекты».

«Это было ненормально, когда в прошлой каденции был принят ценз для совершеннолетних жителей Литвы и были ограничены их права на покупку алкогольных напитков. Я призываю молодых людей не употреблять алкоголь, но я бы не стал ограничивать их возможности. Молодые люди, особенно когда проходят выпускные, употребляли спиртные напитки после окончания школы, и это ни для кого не секрет, но они делают это незаконно и становятся преступниками», – сказал А. Багдонас.

Бывший министр здравоохранения Аурелиюс Вярига был возмущен тем, что запреты должны быть сняты, когда Литва не достигла среднего показателя стран Европейского союза по количеству потребляемого алкоголя.

В поправках, представленных фракцией Движения либералов, предлагается снизить возраст потребления алкоголя в зависимости от крепости напитков, с 18 лет разрешить употребление алкогольных напитков крепостью до 15%, а более крепкие – с 20 лет.

А. Багдонас также отметил, что часть действующих сейчас запретов на потребление алкоголя являются избыточными и нелогичными.

«Мы должны отозвать нелогичные запреты, которые ограничивают права наших граждан и бизнеса. Чрезмерные запреты повышают теневую торговлю алкоголем и не способствуют тому, чтобы люди с зависимостью получали надлежащую помощь», – отметил он.

Предлагается унифицировать время продажи алкоголя во все дни недели – с 10 до 22 часов, включая воскресенье, а также отменить слишком строгие ограничения на рекламу.

Предлагается разрешить продажу на ярмарках и выставках алкогольных напитков естественного брожения с концентрацией этилового спирта не более 15 проц. (сейчас на ярмарках – 7,5 проц., на выставках – 13 проц.). На массовых мероприятиях по-прежнему предлагается разрешать торговлю спиртными напитками не выше 7,5 проц.

Наличие бессрочной лицензии на розничную продажу алкогольных напитков позволит обслуживать клиентов на открытом воздухе на максимальном расстоянии 80 метров (в настоящее время 40 метров) от стационарного места общественного питания. За некоторыми исключениями, относящимися к территориям, контролируемым государством, местные советы сами будут определять, где разрешить употребление алкоголя.

Поправки предлагают, чтобы оптовый склад алкогольных напитков больше не регистрировался в Регистре недвижимого имущества как склад. Это означает, что алкоголь можно хранить в любом помещении.

Закон о контроле над алкоголем несколько лет назад ужесточили бывшие у власти «аграрии» – возраст, с которого можно употреблять алкоголь, был повышен до 20 лет, время его продажи было сокращено с 10 до 20 часов, а по воскресеньям – с 10 до 15 часов, была запрещена любая реклама алкоголя.

Опрос, проведенный компанией Vilmorus в мае по заказу информационного агентства BNS, свидетельствует, что 46,5% респондентов не одобряют или скорее не одобряют ограничения на торговлю и рекламу алкоголя, между тем их приветствуют 41,5% опрошенных.

В связи с зарегистрированными поправками, которые призваны отменить прежние ограничения на торговлю алкоголем, премьер-министр Ингрида Шимоните заметила, что дискуссия по этому вопросу не будет короткой.

«Дискуссия точно не будет короткой, и это хорошо, поскольку мы должны оценить вещи, которые происходили после последних изменений», – сказала премьер в интервью радиостанции Žinių radijas.

По ее словам, прежняя власть, которая значительно ужесточила контроль над алкоголем, приняла решения, в эффективности которых можно сомневаться.

Тем временем

Доступность алкоголя

В Литве растет доступность алкоголя с точки зрения покупательной способности, заявила замминистра финансов Литвы Рута Билькштите.

«Значительно растет покупательная способность. Если в 2016 году пиво (литовского производителя. – BNS) можно было купить по среднему показателю заработной платы нетто в объеме 418 литров, в 2017 году – 355 литров, в 2018 году – 364 литра, в 2019 году – 407 литров, а в 2020-м – уже 452 литра. На 2021 год прогнозируются 485 литров», – отметила вице-министр.

Р. Билькштите отмечает, что в 2017 году ценовая доступность алкоголя снижалась по причине роста цен и более низких зарплат.

Такие данные она представила членам парламентского Комитета по бюджету и финансам, в срочном порядке рассматривающего поправки к Закону о контроле над алкоголем, в которых предлагается повысить акцизы на алкоголь и табак.

По данным Минфина, на каждого жителя страны старше 15 лет в прошлом году приходилось 11,4 литра алкоголя, в позапрошлом году — 11,1 литра.

Информация «ЛК», BNS