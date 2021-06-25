Повышение акцизов

В законопроекте об акцизах предлагается установить план тарифов акцизов на пиво, вино из свежего винограда и другие ферментированные напитки, промежуточные продукты, этиловый спирт, сигареты, сигары и сигариллы, курительный табак, курительные табачные изделия, жидкость для электронных сигарет и необработанный табак.

Ставка акциза на сигареты с 2022 года составит не менее 122,5 евро на 1000 сигарет (сейчас 115,5 евро), с 2023 года — 130 евро, с 2024 года — 138 евро. В результате пачка сигарет (содержащая 20 штук) в следующем году будет стоить на 15 центов дороже.

Информация «ЛК», BNS