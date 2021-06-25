Услуги компании-поставщика Vilniaus vandenys

Nuotrauka Vilniaus vandenys/ Sauliaus Žiūros

С 1 июля компания-поставщик питьевой воды Vilniaus vandenys намерена сократить время прибытия на объекты заказчиков.

Vilniaus vandenys объявляет о начале новой практики с 1 июля — с подрядчиков, чьи объекты не будут должным образом подготовлены к сдаче, будет взиматься плата за «пустой» вызов. Как ожидается, новый порядок будет стимулировать строителей и их подрядчиков действовать ответственно и приглашать представителей компании на прием объекта только после надлежащей подготовки. Инженерные сети должны быть проложены в соответствии с проектом и условиями подключения.