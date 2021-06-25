Обыск в кабинете парламентария

ССР утверждает, что провести личный обыск М. Пуйдокаса было решено после того, как он отказался предоставить свои мобильные телефоны и, спрятавшись в туалете, мог стереть с них важные для следствия данные.

Действия сотрудников Службы специальных расследований в отношении члена Сейма Литвы Миндаугаса Пуйдокаса при проведении обыска в его кабинете были законными, так как он мог попытаться удалить важные для расследования данные, сообщила в конце минувшей недели ССР после завершения внутренней проверки.

«Установлено, что сотрудники ССР провели обыск с соблюдением требований правовых актов, их действия были законными и пропорциональными», — говорится в сообщении.

Служба после внутренней проверки, во время которой пересматривалась сделанная адвокатом М. Пуйдокаса видеозапись, также указывает, что утверждения члена Партии труда о непропорциональном применении силы не соответствуют действительности — сотрудники ССР две минуты держали парламентария за руки, никаких ударов или действий по удушению не было. В связи с недостоверной информацией парламентария ССР обратилась к парламентским стражам этики.

Закрылся в туалете

ССР в пресс-релизе предоставила более детальную хронологию событий 10 июня в Сейме. Обыски в кабинетах М. Пуйдокаса и его помощников были санкционированы тремя постановлениями Вильнюсского участкового суда, которые удовлетворили просьбу прокурора.

В обыске на рабочем месте М. Пуйдокаса участвовал член Сейма, его адвокат и два представителя канцелярии Сейма. Во время обыска М. Пуйдокасу несколько раз был заявлено законное требование предоставить мобильные телефоны, которые указаны в определении суда, утверждает ССР, однако парламентарий отказался это сделать.

Служба утверждает, что во время обыска М. Пуйдокас вышел из кабинета, хотя его просили оставаться на месте проведения обыска. Он закрылся в туалете, имея при себе два мобильных телефона.

Когда М. Пуйдокас вернулся в кабинет, его информировали, что, если он не отдаст упомянутые вещи добровольно, будет произведен личный обыск. В конце концов так и произошло. «Когда его начали обыскивать, М. Пуйдокас активно сопротивлялся и мешал изъятию указанных в определении суда вещей, поэтому в отношении него была применена физическая сила», — пишет ССР. По ее словам, правовое основание для личного обыска предоставляет Уголовно-процессуальный кодекс, а принятое ранее постановление Конституционного суда позволяет применять ее в отношении членов Сейма.

Служба указывает, что с учетом совокупности полученных и собранных данных установлено, что примененная во время личного обыска физическая сила была пропорциональна активному сопротивлению члена Сейма, который мешал сотрудникам ССР изъять важные для расследования вещи.

Обжаловала парламентской комиссии

ССР также утверждает, что, рассказывая об обыске, М. Пуйдокас распространяет не соответствующую действительности информацию. Поэтому служба обратилась в парламентскую Комиссию по этике и процедурным вопросам.

Напомним, что обыск в кабинете М. Пуйдокаса проводился в рамках расследования в связи с подозрениями, что его помощник К. Мотечюс предложил взятку в размере 50 тыс. евро члену Сейма Матасу Мальдейкису за его влияние при рассмотрении в Сейме регулирования деятельности лотерей и заведений азартных игр.

В рамках этого расследования подозрения в торговле влиянием и подкупе также были предъявлены владельцу компании игорного бизнеса Tete-a-tete Самоиласу Кацасу.

Как сообщает ССР, подозреваемые стремились повлиять на законы, «связанные с объединением игровых автоматов в единую систему и повышением тарифов налогов на лотереи и игорный бизнес».