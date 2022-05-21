Бартушка поможет нидерландской Gasunie строить два терминала СПГ

«Проект в значительной мере способствует газовой диверсификации Европы, позволяет отказаться от российского газа, что в этой геополитической ситуации является сильной мотивацией», — прокомментировал Бартушка BNS решение принять предложение нидерландского предприятия.

По словам Бартушки, одно судно-газохранилище будет стоять в нидерландском порту Эмсхавена, другое — в германском Брунсбюттеле. Судна для СПГ нидерландская компания будет арендовать у норвежского предприятия Golar LNG и бельгийского Exmar. Судно Golar LNG будет примерно вдвое больше клайпедского судна-газохранилища Independence — примерно 8–10 млрд кубометров.

Как сказал Бартушка, Gasunie уже арендовала на пять лет два судна-газохранилища, которые начнут действовать в Нидерландах и Германии еще в этом году.

Возглавлявший Lietuvos gelezinkeliai c 2016 года 37-летний Бартушка ушел с должности руководителя компании в начале января этого года. Он был освобожден от должности, чтобы прекратить нагнетание ситуации с продолжавшимся транзитом удобрений «Беларуськалия» через Литву.

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